Belém tenta combater baixa procura vacinal de crianças e adolescentes

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém promoverá o Curso de Vacinas de 20 a 23 de maio, visando capacitar profissionais de saúde municipal. Além disso, está prevista uma Reunião Preparatória para a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite em 24 de maio, seguida pelo início da campanha em 27 de maio, com um foco especial em crianças até 5 anos de idade. O Dia D da campanha está marcado para 8 de junho de 2024.

No mesmo dia 27 de maio, o Ministério da Saúde, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, iniciará a inclusão da vacina Monovalente XBB 1.5 Spike Vax, fabricada pela Moderna, como parte da estratégia de vacinação contra a COVID-19.

As iniciativas fazem parte de um conjunto de esforços do serviço de saúde para abordar a baixa adesão à vacinação infanto-juvenil, tanto em áreas urbanas quanto rurais de todo Brasil.

O tema foi o foco do evento "Hesitação Vacinal: Estratégias para Aumentar a Cobertura Vacinal em Crianças e Adolescentes", organizado pela Prefeitura de Belém, em colaboração com a Pfizer Brasil, e realizado no Boulevard Shopping Belém.

Com a liderança de Rafaela Soares, especialista em Imunologia e Serviços de Vacinação, o encontro contou com a participação de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), incluindo membros do Departamento de Ações em Saúde (DEAS), Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS), Departamento de Urgência e Emergência (DEUE), Núcleo de Promoção à Saúde (NUPS), através da Referência Técnica da Criança e do Adolescente, além de representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Sociedade Paraense de Pediatria e Academia de Medicina do Pará.

Rafaela Soares destacou exemplos locais positivos, como a vacinação em escolas públicas e privadas, ressaltando o interesse genuíno de pais e mães em garantir a atualização do calendário vacinal de seus filhos, mesmo em áreas distantes dos centros urbanos.

Nazaré Athayde, coordenadora de Imunização da Sesma, enfatizou a importância de reunir profissionais de saúde para desenvolver estratégias eficazes de combate à hesitação vacinal e aumentar a adesão às vacinas. Ela salientou que a confiança na vacina é fundamental para a proteção individual e coletiva.