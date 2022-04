Belém tem vacinação contra covid-19 e Influenza neste sábado (9) e no domingo (10)

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) vacinará a população de Belém contra a covid-19 e Influenza (gripe) neste sábado (9) e no domingo (10), em sete pontos de imunização. Para a Influenza, neste sábado, podem comparecer aos postos todos os idosos a partir de 70 anos. Já contra a covid, podem se vacinar idosos, adultos e crianças, com a primeira até a quarta dose, de acordo com os critérios estabelecidos pelo município.

A 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi aberta na segunda-feira (4), inicialmente para o grupo prioritário de idosos com idade a partir de 80 anos, mas, agora, alcança pessoas idosas a partir de 70 anos. Para se vacinar é preciso apresentar: RG, CPF e comprovante de residência de Belém.

Covid-19

A quarta dose da vacina será destinada, também, para imunocomprometidos a partir de 18 anos. Serão também vacinadas com a quarta dose pessoas idosas com 75 anos ou mais. Para se vacinar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência.

Veja onde se vacinar em Belém:

>> Pontos de Vacinação em Mosqueiro ( sábado, 08, e domingo, de 9h às 17h):

1. Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

>> Pontos de Vacinação nos shoppings (sábado, 08, das 10h às 19h, e domingo, 09, das 12h às 19h):

1. Boulevard, estacionamento G6, avenida Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusiva pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

3. IT Center, avenida Senador Lemos, 3.153, Sacramenta (domingo, das 8h às 15h);

4. Parque Shopping, hall de entrada, avenida Augusto Montenegro, 4.300, Parque Verde;

5. Shopping João Alfredo, rua Conselheiro João Alfredo n°236, Campina (apenas no sábado, das 9h às 16h);

6. Shopping Pátio Belém, 3º piso, travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos.