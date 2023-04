Belém tem pontos de alagamento após chuva rápida neste domingo (2)

Mesmo sem grande intensidade, a chuva de pouco mais de hora que caiu na tarde deste domingo (2) em Belém provocou alagamentos em alguns pontos críticos da capital. A água dificultou a vida de motoristas em vias como a avenida Fernando Guilhon, no trecho próximo à rua dos Pariquis e com a avenida Generalíssimo Deodoro. Na região, o canal da Quintino Bocaiúva não chegou a transbordar, porém estava quase no limite.

Situação semelhante ocorreu na rua dos Mundurucus com a avenida Alcindo Cacela, onde alguns pedestres e ciclistas tiveram que se arriscar pelo meio da rua, disputando espaço com os condutores de motos e carros. O nível da lâmina d’água também prejudicou a passagem de veículos em um trecho da avenida Duque de Caxias próximo da avenida Dr. Freitas.

Condutores tiveram dificuldades para transitar sob a lâmina d'água (Cristino Martins / O Liberal)

O problema dos alagamentos é recorrente e costuma trazer prejuízos para os moradores, principalmente nas chamadas áreas de baixada. No bairro de Batista Campos, a reportagem do Grupo Liberal notou ainda a presença de crianças brincando na água suja.