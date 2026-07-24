Belém tem opções de lazer em contato com fauna e flora

A capital paraense conta com alguns espaços de lazer que possibilitam o contato com fauna e flora, sendo opções para quem deseja aproveitar os últimos dias do recesso em ambientes tranquilos, com a paz da natureza e a companhia dos animais. Espaços como o Parque Zoobotânico Museu Paraense Emílio Goeldi, Bosque Rodrigues Alves, Mangal das Garças e Bosque Zoo, por exemplo, oferecem atividades voltadas para toda a família, como trilhas, observação de animais, áreas verdes para passeio e programação educativa.

No Parque Zoobotânico Museu Emílio Goeldi, por exemplo, as experiências sensoriais e a contemplação dos animais encantam os visitantes. Além da flora, o parque tem a fauna livre, formada por cutias, iguanas, garças e até mesmo pacas, que são mais difíceis de serem vistas pois possuem hábitos noturnos. Nos recintos, moram alguns animais, como onça, tamanduá-bandeira, preguiça real, macaco, ariranha, jacaré, anta, aves e tartarugas, entre outras espécies.

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No Aquário Jacques Huber, vivem espécies amazônicas de diferentes hábitos, formatos e cores, reunindo peixes e serpentes. A sucuri, a jiboia e o peixe elétrico poraquê conquistam os olhares. Algumas árvores estão florindo e é possível encontrar flores no chão e sentir o aroma.

Os pais podem aproveitar o passeio aguçando a curiosidade das crianças. Uma dica é pedir para observar os formatos e as texturas das folhas, sentir o perfume das espécies que estão florindo, olhar para o chão, pois tem raízes que afloram na superfície, e olhar para o alto também, para observar as altas copas das árvores.

Outra dica é ouvir o parque, identificar o som das araras, dos papagaios, das diferentes aves que visitam o lugar, que chegam de outras partes da cidade. Com este exercício, o visitante se dá conta de que está em pleno centro urbano de Belém, com quatro vias de muito tráfego, mas não escuta o barulho dos carros. O som da natureza se sobrepõe.

Mais uma dica é estimular a curiosidade das crianças com perguntas. Os pais podem questionar a cor daquele fruto, daquela planta, perguntar sobre o comportamento dos animais. As crianças podem ser conduzidas a observar os bichos e a tentar explicar os objetivos dos movimentos que fazem. Importante contemplar como a cutia se comporta quando caminha pelas vias do parque, por exemplo, para onde está indo, o que procura, como interage com as outras. Observar o que faz a onça, a ariranha, as preguiças etc.

No mezanino do Centro de Exposições Eduardo Galvão, uma cafeteria aguarda os visitantes. Atrás da Rocinha, uma casinha com deck fornece sorvetes e lanches.Tem também um food truck, próximo aos viveiros das araras, com outras opções de lanches. É importante ressaltar que os lanches devem ser rápidos. É proibido fazer piquenique dentro do parque.

A principal recomendação é para que os visitantes observem a natureza com respeito. A visita ao Parque Zoobotânico do Museu Goeldi é uma oportunidade para aprender a viver em harmonia com a natureza, sem danificá-la. Então, não risque o tronco das árvores, não recolha os frutos, pois eles servem para alimentar a fauna livre, não arranque as folhas, não retirem mudas de plantas para levar para casa.

No aquário, a visita deve ser feita em silêncio, sem gritos, sem bater nos vidros e sem assustar os peixes. Quanto às cobras, é parte da natureza delas serem quietas, por isso, a recomendação é não fazer com que elas se movimentem.

As cutias, vistas por todo o parque, não devem ser perseguidas por visitantes. Não tente fazer com que os jacarés se movam, jogando pedras, não fure a vitória régia, pois ela não suporta o peso de uma pessoa. A recomendação do Museu Goeldi é sempre cuidar do parque e dos seres vivos que nele habitam.

Mangal das Garças

No Mangal das Garças, os visitantes podem observar aves, visitar o Museu Amazônico da Navegação, conhecer a flora da região e entrar no famoso borboletário. O espaço promoverá, neste domingo, (26), uma programação especial para o público que visitar o complexo. A partir das 9h30, o Momento Ecozoo abre a manhã com a participação do mais novo filhote de flamingo do parque. Logo depois, às 10h, a diversão da criançada está garantida com o projeto Ecoarte. A participação é gratuita e as atividades acontecem no anfiteatro.

O Mangal possui duas espécies de flamingo: o chileno e o comum. Todos vivem juntos no mesmo recinto e, com isso, o período reprodutivo de ambas as espécies acabou se alinhando. Durante o ano de 2024, a equipe técnica do parque realizou adaptações no recinto para melhorar a qualidade do ambiente e incentivar o processo reprodutivo dos animais.

Durante o Momento Ecozoo, o público terá a oportunidade de conhecer de perto mais sobre o novo morador do parque, além de poder tirar dúvidas sobre o animal.

Após o momento com a fauna, a manhã continua com muita diversão por meio do projeto Ecoarte. A Cumbuca – Oficinas Criativas preparou uma oficina de produção de caleidoscópios artesanais.

Bosque Rodrigues Alves

Localizado na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco, o Bosque Rodrigues Alves é um verdadeiro refúgio verde na capital paraense. Mais de 10 mil árvores, distribuídas em mais de 300 espécies, podem ser encontradas nos 15 hectares do espaço. Há ainda uma variedade de animais, que vivem em cativeiro, liberdade e semi-liberdade pela área de mata. Nos dias 25 e 26/07, no próximo final de semana, a entrada será gratuita.

Neste domingo (26), haverá a Ação "Bora Brincar", transformando os espaços públicos em ambientes de convivência, lazer, inclusão e fortalecimento dos vínculos familiares. A iniciativa, ação conjunta com a Secretaria Executiva da Primeira Infância e do Desenvolvimento Infantojuvenil (SEPIDI), busca incentivar o brincar livre, a ocupação positiva dos espaços do Parque e a valorização da infância como prioridade absoluta.

Bosque Zoo

O Centro Amazônico de Herpetologia, localizado em Benevides, está com uma programação especial no Shopping Bosque Grão-Pará, em Belém. Mais de 20 espécies de animais estarão reunidas em um espaço totalmente interativo: é o Bosque Zoo, atração inédita na capital.

A programação apresenta diferentes grupos: mamíferos, aves, répteis e peixes, permitindo ao público observar de perto animais do Brasil e de outras partes do mundo. Entre os destaques estão jaguatirica, suricatos, quatis, saguis, furão e ouriços, além de aves como papagaio-do-Congo, arara-juba, cacatua galah, corujas do mato e faisões, que despertam a curiosidade de adultos e crianças.

Os visitantes também poderão observar de perto répteis, como píton reticulada, píton birmanesa, sucuri, jiboia da América Central e jacarés do Pantanal, além de espécies aquáticas como poraquês, pirarucu, acará-disco e piramboia, muitas delas presentes nos rios e ecossistemas amazônicos, reforçando a conexão da experiência com a rica fauna da região.

Serviço

Parque Zoobotânico Museu Emílio Goeldi

Dias e horários: aberto de quarta a domingo e feriados.

Bilheteria: 9h às 16h.

Valor dos ingressos: R$ 3.

Formas de pagamento: Pix e dinheiro.

Gratuidades: pessoas com 60 anos ou mais; crianças de até 11 anos, acompanhadas por responsáveis; pessoas com deficiência (PCDs); pessoas inscritas no CadÚnico, mediante apresentação de documento comprobatório.

Meia-entrada: estudantes de 12 a 59 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade Nacional do Estudante; professores da rede municipal de Belém, mediante apresentação da Carteira Nacional de Professor.

Entrada de animais: a entrada de animais não é permitida. A única exceção é o cão-guia, desde que esteja em serviço, acompanhando uma pessoa com deficiência.

Momento Ecozoo e Projeto Ecoarte - Filhote de flamingo e oficina de caleidoscópio artesanal

Data: domingo, 26 de julho de 2026

Local: Anfiteatro do Parque Zoobotânico Mangal das Garças - rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha, em Belém

Horário: a partir das 9h30

Espaços monitorados: Borboletário, Farol de Belém e Memorial Amazônico da Navegação

Ingresso R$ 9,00 (inteira) e R$ 4,50 (meia).

Mangal das Garças

Funcionamento: terça-feira a domingo, das 8h às 18h, e fecha às segundas-feiras para manutenção.

Programação diária

8h30 – Alimentação das iguanas

10h – Soltura das borboletas (consultar na bilheteria)

10h15 – Alimentação das tartarugas

10h30 – Passeio com rapinantes diurnas (terça a sexta)

11h, 15h e 17h30 – Alimentação das garças

16h30 – Passeio com as corujas (terça a sexta)

Ação "Bora Brincar" no Bosque

Horário de 09h às 12h

Local: Próximo a Brinquedoteca

Bosque Rodrigues Alves

Ingresso para o Bosque Rodrigues Alves: R$ 2,00; meia entrada R$ 1,00 (crianças de 7 a 12 anos e carteira de meia entrada)

A gratuidade é de 0 a 6 anos e para 60 anos ou +

Funcionamento: de terça a domingo, de 08h às 16h

Nos dias 25 e 26/07, no próximo final de semana, a entrada será gratuita.

Bosque Zoo

Onde? Piso térreo - Acesso D do Shopping Bosque Grão-Pará

Horários:

Segunda a sexta: 13h às 22h

Sábado: 10h às 22h

Domingo: 12h às 22h

Ingressos:

Inteira: R$ 70

Meia-entrada: R$ 35,

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades