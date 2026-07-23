Barcarena revela novos destinos e fortalece o turismo de experiência

Quando se fala em turismo em Barcarena, é quase automático associar o município à Praia do Caripi. Um dos balneários mais conhecidos do Pará, o local atrai milhares de visitantes todos os anos. Mas, para quem conhece o potencial turístico da região, Barcarena guarda experiências que vão muito além da praia.





Quando se fala em turismo em Barcarena, é quase automático associar o município à Praia do Caripi. Um dos balneários mais conhecidos do Pará, o local atrai milhares de visitantes todos os anos. Mas, para quem conhece o potencial turístico da região, Barcarena guarda experiências que vão muito além da praia.

Segundo Daniel Lemes, proprietário da Mortiguras Turismo, destinos como a Ilha de Trambioca e a Ilha das Onças merecem ocupar lugar de destaque nos roteiros de quem deseja conhecer a riqueza natural e cultural do município.

“A Ilha de Trambioca reúne belezas naturais e tem fácil acesso. Já a Ilha das Onças encanta pela diversidade cultural e pela gastronomia regional”, destaca.

Entre os lugares que mais surpreendem os visitantes, Daniel aponta a Praia da Boa Esperança como uma das grandes joias de Barcarena.

“É um lugar paradisíaco, com uma grande extensão de areia clara que lembra muito o Nordeste brasileiro, mas está localizado no coração da Amazônia”, afirma.

O turismo local também vem ampliando o leque de experiências oferecidas aos visitantes. Além do lazer nas praias, Barcarena possui roteiros voltados ao turismo de base comunitária, ecoturismo, cultura e gastronomia.

Entre as opções está a experiência no Rio Arauaia, que proporciona contato direto com comunidades ribeirinhas e a natureza amazônica. Na área gastronômica, a Maloca do Orlando oferece aos visitantes sabores típicos da região, enquanto Vila do Conde apresenta um roteiro voltado ao patrimônio histórico e cultural. Segundo Daniel, os passeios podem ser personalizados conforme o perfil de cada turista.

Apesar do potencial, ele acredita que ainda há desafios para consolidar esses destinos no cenário turístico estadual.

“O fortalecimento da parceria entre as secretarias municipais, as agências de turismo locais e os demais atores do setor é essencial para ampliar a divulgação desses atrativos”, observa.

Daniel também percebe um crescimento significativo na procura por experiências ligadas à natureza. De acordo com ele, após a realização da COP na Amazônia, houve um aumento de aproximadamente 60% na demanda por roteiros de ecoturismo e turismo de experiência.

“A busca por vivências autênticas e pela imersão na natureza cresceu bastante. Barcarena tem um enorme potencial para atender esse público”, ressalta.

Para quem visita o município pela primeira vez e deseja conhecer muito mais do que a Praia do Caripi, Daniel recomenda um roteiro que inclua a Ilha de Trambioca e a experiência no Rio Arauaia.

O passeio reúne travessia de barco, trilhas aquáticas e terrestres, vivência com comunidades ribeirinhas e gastronomia regional. Um dos momentos mais marcantes, segundo ele, é experimentar o açaí extraído diretamente do quintal dos moradores, proporcionando ao visitante uma verdadeira imersão nos sabores e na cultura amazônica.

Com paisagens preservadas, comunidades acolhedoras e experiências cada vez mais valorizadas pelos turistas, Barcarena demonstra que seu potencial turístico vai muito além das praias, oferecendo experiências que unem natureza, cultura e identidade amazônica.





Segundo Daniel Lemes, proprietário da Mortiguras Turismo, destinos como a Ilha de Trambioca e a Ilha das Onças merecem ocupar lugar de destaque nos roteiros de quem deseja conhecer a riqueza natural e cultural do município.

“A Ilha de Trambioca reúne belezas naturais e tem fácil acesso. Já a Ilha das Onças encanta pela diversidade cultural e pela gastronomia regional”, destaca.

Entre os lugares que mais surpreendem os visitantes, Daniel aponta a Praia da Boa Esperança como uma das grandes joias de Barcarena.

“É um lugar paradisíaco, com uma grande extensão de areia clara que lembra muito o Nordeste brasileiro, mas está localizado no coração da Amazônia”, afirma.

O turismo local também vem ampliando o leque de experiências oferecidas aos visitantes. Além do lazer nas praias, Barcarena possui roteiros voltados ao turismo de base comunitária, ecoturismo, cultura e gastronomia.

Entre as opções está a experiência no Rio Arauaia, que proporciona contato direto com comunidades ribeirinhas e a natureza amazônica. Na área gastronômica, a Maloca do Orlando oferece aos visitantes sabores típicos da região, enquanto Vila do Conde apresenta um roteiro voltado ao patrimônio histórico e cultural. Segundo Daniel, os passeios podem ser personalizados conforme o perfil de cada turista.

Apesar do potencial, ele acredita que ainda há desafios para consolidar esses destinos no cenário turístico estadual.

“O fortalecimento da parceria entre as secretarias municipais, as agências de turismo locais e os demais atores do setor é essencial para ampliar a divulgação desses atrativos”, observa.

Daniel também percebe um crescimento significativo na procura por experiências ligadas à natureza. De acordo com ele, após a realização da COP na Amazônia, houve um aumento de aproximadamente 60% na demanda por roteiros de ecoturismo e turismo de experiência.

“A busca por vivências autênticas e pela imersão na natureza cresceu bastante. Barcarena tem um enorme potencial para atender esse público”, ressalta.

Para quem visita o município pela primeira vez e deseja conhecer muito mais do que a Praia do Caripi, Daniel recomenda um roteiro que inclua a Ilha de Trambioca e a experiência no Rio Arauaia.

O passeio reúne travessia de barco, trilhas aquáticas e terrestres, vivência com comunidades ribeirinhas e gastronomia regional. Um dos momentos mais marcantes, segundo ele, é experimentar o açaí extraído diretamente do quintal dos moradores, proporcionando ao visitante uma verdadeira imersão nos sabores e na cultura amazônica.

Com paisagens preservadas, comunidades acolhedoras e experiências cada vez mais valorizadas pelos turistas, Barcarena demonstra que seu potencial turístico vai muito além das praias, oferecendo experiências que unem natureza, cultura e identidade amazônica.