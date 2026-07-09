Beach GAV Resorts é o novo destino de Salinas e atrai turistas de todo o Brasil

No último dia 29 de junho, a GAV Hotéis e Resorts inaugurou o Beach GAV Resorts, seu quarto empreendimento em Salinópolis (PA). Com 770 apartamentos, o novo complexo eleva para 1.978 o total de apartamentos entregues pela companhia no destino, número que faz do conjunto dos quatro resorts o maior complexo turístico do Brasil. A inauguração fortalece a presença da empresa na cidade onde sua história começou e marca mais um capítulo no processo de desenvolvimento que vem impulsionando a economia e o turismo da região.

Ao lado dos resorts Park, Premium e Exclusive, o Beach amplia a capacidade de hospedagem do destino e reforça um movimento que vem contribuindo para a geração de empregos, o fortalecimento do comércio local, a expansão da rede de serviços e a valorização da cadeia produtiva ligada ao turismo.

Ao longo dos últimos anos, a presença da GAV Hotéis e Resorts acompanhou uma profunda transformação de Salinópolis. O município passou a receber um fluxo crescente de visitantes, atrair novos negócios e consolidar sua posição como um dos principais destinos turísticos do país.

Segundo o CEO da GAV Hotéis e Resorts, Manoel Vicente Pereira Neto, a inauguração representa mais um capítulo de uma trajetória que se confunde com a própria história recente de Salinópolis. “Temos orgulho de ter sido a peça principal da transformação imobiliária e turística desta região. Chegamos a Salinópolis antes mesmo do primeiro resort: em 2012 lançamos nosso primeiro loteamento e, em 2014, o primeiro empreendimento hoteleiro. Hoje somamos 3.765 lotes nos loteamentos e 1.978 apartamentos nos resorts. O Beach simboliza mais um passo importante nessa história e nos torna o maior complexo turístico do Brasil, entregue justamente na cidade onde a GAV nasceu.”

Mais desenvolvimento para a região

Desde o início de sua atuação em Salinópolis, a GAV Hotéis e Resorts já investiu mais de R$ 1 bilhão no desenvolvimento de seus empreendimentos na cidade, reforçando a presença da companhia no destino onde sua história começou.

Além de fortalecer a infraestrutura turística local, a atuação da empresa movimenta diversos segmentos da economia, beneficiando setores como construção civil, comércio, transporte e prestação de serviços. Atualmente, a GAV Hotéis e Resorts emprega de forma permanente mais de 1.200 pessoas na cidade, apenas em postos diretos, sem contar os empregos indiretos e os impactos positivos para fornecedores, parceiros comerciais e empreendedores locais.

“Acreditamos no potencial desta região desde o início. Participamos de uma transformação que trouxe mais visibilidade para Salinópolis e ajudou a impulsionar seu crescimento. O Beach chega para ampliar esse legado e contribuir ainda mais para o futuro da cidade”, destaca Manoel.

Com a inauguração do quarto resort, a GAV Hotéis e Resorts reforça seu papel como uma das empresas que ajudaram a consolidar Salinópolis como referência em turismo e desenvolvimento no Brasil.

Resort combina lazer, descanso, gastronomia e entretenimento em um único complexo (Divulgação/GAV Hotéis e Resorts)

Estrutura inédita para a região

Projetado para oferecer uma experiência completa de hospedagem, lazer e bem-estar, o Beach GAV Hotéis e Resorts reúne uma das mais amplas estruturas de entretenimento e serviços da hotelaria brasileira.

O empreendimento conta com piscina principal, piscina aquecida, piscina infantil, piscina com toboágua, rio lento, hidromassagem, spa, sauna, quadra de tênis, cinema, salão de jogos, playground, brinquedoteca e espaço zen, além de restaurante, bar molhado, conveniência, salão de beleza, sala VIP e amplas áreas de convivência voltadas para toda a família.

Entre os grandes destaques do Beach estão os lounges e bares rooftop e a academia, instalados no 17º andar do empreendimento. Do alto, hóspedes desfrutam de uma vista privilegiada do litoral de Salinópolis, um diferencial inédito na hotelaria da região, que une lazer, bem-estar e contemplação no ponto mais alto do complexo.

Pensado para atender diferentes perfis de hóspedes, o resort combina lazer, descanso, gastronomia e entretenimento em um único complexo, reforçando o posicionamento de Salinópolis como um destino preparado para receber visitantes de todo o Brasil.