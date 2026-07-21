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CONTEÚDO DE MARCA

Verão com organização, segurança e respeito à natureza é em Ajuruteua

Praia de Bragança reforça seu compromisso com a preservação ambiental, o ordenamento urbano e a qualidade da experiência de moradores e turistas

Conteúdo sob responsabilidade da Prefeitura de Bragança

21 de julho de 2026 às 12:40

Ajuruteua: um lugar onde o cuidado com a cidade se transforma em uma experiência melhor para todos

Ajuruteua: um lugar onde o cuidado com a cidade se transforma em uma experiência melhor para todos ( Foto: Prefeitura de Bragança )

Enquanto o mês de julho movimenta milhares de pessoas em busca do litoral para aproveitar a alta temporada, Ajuruteua se destaca por oferecer muito mais do que belas paisagens. A praia de Bragança vive uma temporada marcada pela organização, pelo cuidado com os espaços públicos e pelo compromisso com quem escolhe o destino para descansar e se divertir.

A atuação integrada da Prefeitura de Bragança tem garantido uma praia mais limpa, segura e preparada para receber moradores e turistas. As ações de limpeza e zeladoria são intensificadas diariamente, preservando um dos cartões-postais mais importantes da região e proporcionando um ambiente agradável para todas as famílias.

Além da manutenção constante, Ajuruteua conta com regras que fortalecem a convivência e a preservação ambiental. O controle sobre o consumo de bebidas em garrafas de vidro, a proibição da circulação de veículos na faixa de areia e as ações permanentes de educação ambiental reforçam o compromisso de manter a praia organizada sem abrir mão da diversão.

Na alta temporada, Ajuruteua continua sendo um dos destinos mais procurados do Pará
Na alta temporada, Ajuruteua continua sendo um dos destinos mais procurados do Pará (Prefeitura de Bragança)

Outro diferencial é o trabalho conjunto entre o poder público, forças de segurança, comerciantes, restaurantes e pousadas, que contribui para uma temporada mais tranquila, acolhedora e segura para quem visita o balneário.

As ações também incluem o combate ao trabalho infantil, fortalecendo a rede de proteção e garantindo que o desenvolvimento do turismo caminhe lado a lado com o respeito aos direitos das crianças e adolescentes.

Mais do que um destino de férias, Ajuruteua se consolida como exemplo de que desenvolvimento turístico e responsabilidade podem caminhar juntos. O resultado é uma praia que preserva sua beleza natural, valoriza sua identidade e recebe cada visitante com organização, segurança e qualidade.

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