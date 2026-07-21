Verão com organização, segurança e respeito à natureza é em Ajuruteua

Praia de Bragança reforça seu compromisso com a preservação ambiental, o ordenamento urbano e a qualidade da experiência de moradores e turistas

Ajuruteua: um lugar onde o cuidado com a cidade se transforma em uma experiência melhor para todos ( Foto: Prefeitura de Bragança )

Enquanto o mês de julho movimenta milhares de pessoas em busca do litoral para aproveitar a alta temporada, Ajuruteua se destaca por oferecer muito mais do que belas paisagens. A praia de Bragança vive uma temporada marcada pela organização, pelo cuidado com os espaços públicos e pelo compromisso com quem escolhe o destino para descansar e se divertir.

A atuação integrada da Prefeitura de Bragança tem garantido uma praia mais limpa, segura e preparada para receber moradores e turistas. As ações de limpeza e zeladoria são intensificadas diariamente, preservando um dos cartões-postais mais importantes da região e proporcionando um ambiente agradável para todas as famílias.

Além da manutenção constante, Ajuruteua conta com regras que fortalecem a convivência e a preservação ambiental. O controle sobre o consumo de bebidas em garrafas de vidro, a proibição da circulação de veículos na faixa de areia e as ações permanentes de educação ambiental reforçam o compromisso de manter a praia organizada sem abrir mão da diversão.

Na alta temporada, Ajuruteua continua sendo um dos destinos mais procurados do Pará (Prefeitura de Bragança)

Outro diferencial é o trabalho conjunto entre o poder público, forças de segurança, comerciantes, restaurantes e pousadas, que contribui para uma temporada mais tranquila, acolhedora e segura para quem visita o balneário.

As ações também incluem o combate ao trabalho infantil, fortalecendo a rede de proteção e garantindo que o desenvolvimento do turismo caminhe lado a lado com o respeito aos direitos das crianças e adolescentes.