Belém será sede da Semana dos Povos Indígenas pela primeira vez entre 18 e 21 e abril

Belém irá sediar pela primeira vez a Semana dos Povos Indígenas, em clima de preparação para a COP-30. Com ampla programação, o evento, que será entre os dias 18 e 21 de abril, conta com debates, feiras, atrações culturais e serviços, em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado no dia 19 de abril.

Com o tema “Pará é Território Indígena”, haverá a participação de mais de 400 indígenas e programação que afirma

potencial econômico e artístico dos povos, além do protagonismo em questões climáticas

A Semana dos Povos Indígenas é realizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (SEPI), e reunirá lideranças indígenas, autoridades estaduais e federais e artistas engajados na causa dos povos originários.

As agendas ocorrerão em diferentes pontos da Região Metropolitana de Belém, como o Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia, a Usina da Paz do Icuí Guajará e a Praça Dom Pedro II (conferir programação completa ao final do texto).

Belém sedia momento histórico para os povos indígenas

A iniciativa da SEPI tem como objetivo difundir a diversidade cultural, o reconhecimento dos direitos dos povos originários e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. O Pará conta com uma significativa presença de mais de 57 povos e 81 mil indígenas e é o sexto estado em população indígena no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022.

A programação também marca o primeiro ano da Secretaria de Estado de Povos Indígenas do Pará, instituída em abril de 2023 com o objetivo de articular e ampliar as políticas públicas para os povos indígenas no estado. A pasta é liderada por Puyr Tembé, ex-presidente da Federação dos Povos Indígenas do Pará (FEPIPA) e co-fundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga).

“Estou ansiosa por uma Semana dos Povos Indígenas repleta de eventos que não apenas celebrem, mas também promovam uma compreensão mais profunda da riqueza cultural e das contribuições significativas dos povos indígenas para a identidade do Pará”, destaca a primeira secretária dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé.

O Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, teve origem durante a Ditadura do Estado Novo em 1943, após deliberações do Congresso Indigenista Interamericano em 1940. A data não é apenas uma celebração, mas também é considerada um marco na luta por direitos, proporcionando oportunidades para reconhecimento e valorização da rica diversidade cultural.

Programação terá debates, feiras, cultura e serviços

A Semana dos Povos Indígenas começa na quinta-feira (18) com um seminário sobre gestão socioambiental e mudanças climáticas. Na sexta-feira (19), ocorre a abertura oficial, com feira de artes, mostra cultural e a solenidade, com a presença de autoridades federais e do estado. As atividades serão realizadas no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia.

Já na manhã de sábado (20), a Usina da Paz do Icuí-Guajará, em Ananindeua, oferece serviços de cidadania, saúde e qualificação aos participantes. Na tarde do mesmo dia, a programação volta ao Hangar com apresentações culturais, uma Assembleia com Artistas e Povos Indígenas e ainda um concurso de Miss Indígena.

O evento encerra no domingo (21), com a Caminhada pelo Clima em Defesa da Terra - Rumo à COP-30, com concentração na Escadinha do Cais do Porto, na Avenida Presidente Vargas. O trajeto, que terá participação do Arraial do Pavulagem, será concluído no Complexo Feliz Lusitânia. Outras atrações e presenças culturais serão anunciadas nos próximos dias e prometem uma grande festa.

A Semana dos Povos Indígenas é organizada pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (SEPI), tem correalização da Federação dos Povos Indígenas do Pará (Fepipa), com produção da Mídia Indígena e apoio do Ministério dos Povos Indígenas do Governo Federal.

“É uma programação que foi construída por muitas mãos indígenas e para indígenas. Acreditamos que esse evento é histórico, porque reconhece de forma ampla a importância dos indígenas para a construção do estado, e mostra nosso empreendedorismo, nossa cultura, combate estereótipos preconceituosos, assim como oferece serviços ao nosso povo”, diz Concita Sompré, coordenadora executiva da Fepipa.

Confira a programação completa:

18/04 (Quinta-feira) - Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia

09h às 17h - Seminário Gestão Socioambiental e Mudanças Climáticas: Governança, Proteção e Sustentabilidade das Terras Indígenas do Pará.

19/04 (Sexta-feira) - Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia

09h - Abertura da Feira de Artes dos Povos Indígenas;

Abertura da Mostra Cultural: Soberania Alimentar e Sabores nos Territórios Indígenas do Pará.

14h - Projeto Originários (Justiça Eleitoral)

• Lançamento do Guia Eleitoral em Línguas Indígenas;

• Audiência Pública: Direitos Políticos dos Povos Indígenas.

17h - Abertura oficial da Semana dos Povos Indígenas com entregas de serviços:

• Anúncio da construção de escolas indígenas;

• Lançamento do Curso Reflorestar Mentes (EGPA);

• Anúncio do edital para a pesquisa sobre a população indígena do Pará.

20/04 (Sábado) - Usina da Paz do Icuí-Guajará

08h - Ação de Cidadania:

• Emissão de RG / CPF / 2ª via de Certidão;

• Cadastro da Agricultura Familiar (CAF);

• Cadastro e emissão da Carteira Nacional do Artesanato Brasileiro;

• Oferta CNH Pai D'égua;

• Enxoval / Cestas Básicas / Programa Sua Casa.

Atendimento Itinerante do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Atividades culturais e esportivas (intercâmbio entre os povos):

• Torneio esportivo;

• Apresentações culturais.

Serviços de Saúde e Cuidados:

• Atendimento Médico, Odontológico e Psicológico;

• Testes rápidos;

• Vacinação;

• Triagem de enfermagem;

• Auriculoterapia;

• Cuidado e beleza pessoal.

Rodas de Conversa:

• Saúde Mental dos Povos Indígenas (UFPA);

• Prevenção a violência contra a mulher indígena (SEGUP).

Atividades de qualificação:

• Oficina de empreendedorismo para mulheres indígenas.

20/04 (Sábado) - Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia

10h - Recepção com Artistas.

15h - Diálogo com Artistas: Qual o papel da arte em defesa dos Territórios Indígenas?

17h - Encontro dos povos indígenas: Reflorestando mentes e demarcando o estado em defesa da vida.

19h - Mostra da Beleza Indígena Ancestral.

21/04 (Domingo)

09h - Concentração para Caminhada.

Escadinha do Cais do Porto (Av. Pres. Vargas)

10h - Início da Caminhada pelo Clima em Defesa da Terra - Rumo à COP 30 em direção ao Complexo Feliz Lusitânia

13h - Palco Encantaria na Praça Dom Pedro II com Atos de Celebração em alusão ao Dia dos Povos Indígenas;

Apresentações culturais com participação de artistas indígenas e aliados da causa indígena.