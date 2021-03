Belém registra 36,7% de adesão ao isolamento social

Belém registrou nesta quinta-feira (11) um isolamento social equivalente a 36,7% da população, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup).

As autoridades mundiais em infectologia relatam, porém, que o índice ideal de adesão ao isolamento social seria de 70%. Já um estudo da Universidade Federal do Alagoas indica que, para a situação do Brasil, a porcentagem ideal seria 75%.

Na Região Metropolitana de Belém, somente Santa Izabel do Pará registrou respeito ao isolamento acima dos 40%, com 42,8%. Benevides teve 39,4% , Ananindeua 35,6%, Marituba 31,8% e Santa Barbara do Pará 31,3%.

No ranking geral do isolamento no Pará, a liderança ficou para o município de Cachoeira do Arari, na região do Marajó, com 69%. Completaram o TOP 5: Almeirim (57,6%), Prainha (57,4%), Jacareacanga (53,3%) e Conceição do Araguaia (52,9%).

Entre os piores desempenhos no registro de distanciamento social oficial da Segup, as cinco cidades com menores índices são Jacundá (20,5%), Dom Eliseu (21,9%), Mãe do Rio (23,3%), Nova Timboteua (24,0%) e Paragominas (24,2%).

Desde o início de março, o governo do Pará tem anunciado novas restrições para garantir um maior isolamento da população, como o toque de recolher e a limitação do horário de funcionamento de bares e restaurantes.

A Segup monitora diariamente os dados relacionados ao isolamento social nas últimas 24 horas.

Segundo os especialistas, o isolamento social, aliado ao uso de máscaras e a vacinação, são as principais defesas da população contra o novo coronavírus.