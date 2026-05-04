Belém recebe mutirão de saúde para mulheres vítimas de violência nesta terça-feira (5)

Nesta terça-feira (5), o Movimento "Manas em Combate" promove um mutirão de saúde em Belém, direcionado às mulheres que enfrentam contextos de violência doméstica. Durante o evento, profissionais de saúde estarão disponíveis para realizar consultas e orientações, criando um ambiente seguro de suporte. O evento será realizado no Hotel Amazônico, oferecendo atendimento médico especializado e acolhimento multidisciplinar.

Idealizada pela titular do Terceiro Registro de Imóveis de Belém, Jannice Amóras, a iniciativa busca ir além da assistência jurídica e patrimonial, focando na recuperação da dignidade e do bem-estar físico das vítimas.

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"Nosso compromisso com o Manas em Combate é oferecer uma rede de proteção que entenda a complexidade do que essas mulheres atravessam. A violência deixa marcas que muitas vezes são negligenciadas pela falta de acesso a um cuidado médico humanizado. Esta ação no Hotel Amazônico é um passo fundamental para que elas retomem o protagonismo sobre suas próprias vidas e corpos", afirma Jannice Amóras.

O movimento busca se consolidar como uma importante ferramenta de transformação social na capital paraense, integrando diversos setores da sociedade civil no combate à violência doméstica e patrimonial. A escolha de um local central para a ação visa facilitar o acesso e garantir a discrição e o conforto necessários para o atendimento das participantes

Serviço

Ação de Saúde - Movimento Manas em Combate

Data: Terça-feira, 05 de maio.

Horário: A partir das 09h

Local: Hotel Amazônico Endereço: Av. Bernardo Sayão, 4804 - Guamá, Belém - PA