Belém

Belém oferece diversas opções de lazer no feriado prolongado e últimos dias da COP30

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, tem expediente do Estado facultado na sexta-feira (21)

O Liberal
fonte

Além da oportunidade de conhecer a Nova Doca e a Nova Tamandaré, o novo complexo Porto Futuro também estará disponível para visitação. (Bruno Cecim Ag. Pará)

Moradores do Pará e turistas que participam da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) contam com diversas opções de lazer no feriado prolongado, em celebração ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, com expediente do Estado facultado na sexta-feira (21), que coincidem com os últimos dias do evento internacional, em Belém.

"Com os investimentos do Governo do Estado, Belém vive uma verdadeira transformação urbana com novos equipamentos turísticos e culturais. Esses novos espaços representam não apenas marcos de infraestrutura, mas oportunidades reais de desenvolvimento turístico e de valorização da nossa identidade paraense, que é plural, ancestral. Tudo isso contribuiu para tornar a capital do Pará mais atrativa aos visitantes e mais acolhedora para quem mora aqui, com mais oportunidades de espaços de lazer promovendo assim o fortalecimento do turismo", destaca o secretário de Turismo do Pará (Setur), Eduardo Costa.

O Pavilhão Pará 

O Pavilhão Pará - Municípios, instalado no Centro de Convenções Centenário, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, é uma das principais opções de passeio que alia a oportunidade de conhecer o que os municípios paraenses desenvolvem dentro da agenda da sustentabilidade, com o fortalecimento cultural e gastronômico do Estado. O Pará apresenta ao mundo o potencial da floresta viva que se transforma em oportunidade econômica nas mãos de pequenos empreendedores, artesãos e extrativistas.

O espaço, que conta com 92 municípios nos estandes, funcionará até o dia 21 de novembro, das 14h às 21h, com entrada livre, sem necessidade de credenciamento. Uma linha de ônibus foi criada para levar gratuitamente os visitantes da Green Zone, no Parque da Cidade, até o Pavilhão Pará – Municípios. Clique aqui para ter acesso à programação completa da ‘Cozinha Show’ e das atrações culturais.

Além da oportunidade de conhecer a Nova Doca e a Nova Tamandaré, em Belém, recentes entregas do Governo do Estado para a população, o novo complexo Porto Futuro também estará disponível para visitação, no horário normal, das 9h à meia-noite, com última entrada às 22h. Dentro do complexo, o Museu das Amazônias abrirá em horário especial até sexta-feira (21), das 10h às 20h, com última entrada às 19h. A partir do dia 22 (sábado), das 10h às 18h, com última entrada às 17h.

Estação das Docas 

Por conta da realização da COP30 e do aumento do fluxo de visitantes em Belém, a Estação das Docas funcionará em horário estendido nos dias 20, 21 e 22, e 27, 28 e 29 de novembro. Nessas datas, o complexo turístico fechará às 2h da manhã, excepcionalmente.

São José Liberto

Também com horário especial, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) informa que até 21 de novembro, em função da COP30, o Espaço São José Liberto (ESJL) abrirá ao público das 10h às 22h. O Museu do Artesanato Paraense (MAP), iniciativa inédita do Governo do Pará durante o evento internacional, localizado no ESJL, funciona das 16h às 22h, com entrada franca. No sábado e domingo, o horário do Espaço volta ao normal: das 10h às 18h e das 10h às 14h, respectivamente.

Museus 

A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) informa que os museus e memoriais do Sistema Integrado abrirão todos os dias, entre 20 e 23 de novembro, das 9h às 17h. Os parques também abrirão todos os dias, em seus respectivos horários: Parque da Residência, das 9h às 17h; e o Parque Urbano Belém Porto Futuro, das 6h às 22h, com última entrada às 21h30.

Theatro da Paz 

Na quinta-feira (20), as visitas estarão suspensas pela manhã, retornando à tarde, das 14h às 17h. Já na sexta-feira (21), a visitação retornará ao horário regular - pela manhã, das 9h às 12h, e à tarde, das 14h às 17h. No sábado (22), a visitação será suspensa, mas no domingo (23) voltará ao período normal, pela manhã e à tarde.

belém
Belém
