Belém integra Waze for Cities para aprimorar mobilidade urbana

Parceria entre a Prefeitura e a plataforma de navegação será usada durante a COP 30 e permanecerá em operação em Belém

O Liberal
fonte

Trânsito de Belém contará agora com Waze for Cities com parceria da Prefeitura de Belém. (Wagner Santana / O Liberal)

A capital paraense passa a contar com a integração completa do Waze for Cities, plataforma colaborativa de navegação que será utilizada pela Prefeitura Municipal de Belém (PMB) para aprimorar o fluxo e a gestão do trânsito local. O sistema começa a operar durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), o maior evento da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre mudanças climáticas.

A ferramenta deve permitir um planejamento de mobilidade inteligente e atualizado em tempo real, fortalecendo a atuação das equipes da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). A implementação coincide com a chegada de milhares de visitantes à cidade para o evento internacional.

“Estamos falando de tecnologia e dados em tempo real que contribuem para a mobilidade da nossa cidade. É um momento importante que vai contribuir para uma gestão cada vez mais colaborativa e o melhor: o sistema permanece em Belém após a COP 30, tornando nosso trânsito mais moderno e inteligente”, afirmou o prefeito de Belém, Igor Normando.

Participação da comunidade é o diferencial

O grande diferencial do Waze está na participação ativa da comunidade. A plataforma funciona como uma rede de motoristas que compartilham informações em tempo real sobre o que acontece nas ruas, como acidentes, lentidão, bloqueios, fiscalização, entre outros eventos.

Em Belém, essa colaboração ganha ainda mais importância. Cada alerta enviado por um motorista será incorporado ao sistema da Segbel, permitindo que o poder público aja de forma mais rápida e assertiva. É uma via de mão dupla: os usuários ajudam a cidade e recebem informações em tempo real, com mais precisão e transparência.

Integração de dados e mobilidade inteligente

Com a integração, o trânsito da capital passa a contar com dados oficiais e colaborativos que alimentam o sistema do Waze. Motoristas que utilizam o aplicativo já podem visualizar informações sobre interdições, bloqueios, obras e desvios diretamente no mapa. O sistema ajusta as rotas automaticamente, considerando atualizações e relatos enviados pelos próprios usuários.

A expectativa da Prefeitura é que a nova ferramenta contribua para o desenvolvimento de uma mobilidade mais inteligente, com base na integração entre tecnologia, dados e participação cidadã.

