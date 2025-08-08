Belém inicia pré-cadastro de motoristas de aplicativos para a COP 30

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), em parceria com o Sindicato de Motoristas de Transportes por Aplicativo do Estado do Pará (Sindtapp), realiza o pré-cadastro para motoristas de aplicativos que desejam atuar no transporte de passageiros durante a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorre em novembro, em Belém.

Serão ofertadas 2.000 vagas para o pré-cadastro, iniciado na quinta-feira (7). Os motoristas selecionados terão a chance de participar de cursos de formação oferecidos pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que incluem aulas de inglês e direção segura. Os credenciados também poderão circular em áreas restritas do evento, atuando de forma oficial.

Importante

Os taxistas e mototaxistas já credenciados na Segbel também terão os nomes encaminhados ao Detran. A iniciativa visa garantir a segurança, a qualidade do serviço e a eficiência do transporte de passageiros e entregas durante o evento.

Pré-cadastro

Os interessados em participar devem atender aos seguintes critérios:

Ter veículos a combustão (gasolina, etanol ou diesel): até 5 anos de uso (fabricados a partir de 2020).

Ter veículos elétricos, híbridos ou adaptados: até 10 anos de uso (fabricados a partir de 2015).

Motoristas: Devem possuir habilitação com a observação “atividade remunerada” (EAR).

Inscrição

Para se cadastrar, acesse o link: https://forms.gle/7qMccwZ4rikVZURE8 e preencha o formulário.

Dúvidas podem ser enviadas pelo WhatsApp (91) 99926-6504.