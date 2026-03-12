Belém ganha 2 mil novos coletores de lixo nesta quinta-feira (12)

A capital paraense recebeu, nesta quinta-feira (12), 2 mil novos coletores, através da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Executiva de Inclusão Produtiva (Seinp). O objetivo é modernizar a coleta de resíduos e estruturar a coleta seletiva em pontos estratégicos, como escolas, feiras, mercados e conjuntos habitacionais. Os equipamentos possuem capacidades que variam de 240L a 5000L e seguem o padrão nacional de cores, facilitando o descarte correto de recicláveis, orgânicos, compostáveis e inertes.

O foco principal é combater o descarte irregular, reduzir os pontos críticos e garantir que o material reaproveitável chegue com qualidade às cooperativas de catadores. A ação é uma parceria com o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), e a empresa Hydro.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Thiago Soares, o Príncipe do Álcool, comanda primeira edição do Sun Samba Festival em Belém]]

[[(standard.Article) Emmanuel Nassar retorna a Belém em exposição gratuita no CCBA]]

Segundo Igor Normando, prefeito de Belém, a entrega faz parte de um plano de infraestrutura que une limpeza pública e geração de renda. Segundo o gestor municipal, a meta é transformar a cultura do descarte na capital, para garantir que o resíduo deixe de ser um problema ambiental para se tornar um ativo econômico.

“Inicialmente, vamos levar os coletores para os mercados, feiras, habitacionais e escolas. Depois, vamos distribuir por toda a cidade. Queremos evitar que as pessoas descartem de forma incorreta, como nas ruas e canais. Com esses 2 mil novos coletores e a orientação dos nossos educadores ambientais, vamos atacar diretamente o descarte irregular e garantir que o material chegue ao destino certo, transformando o que era lixo em oportunidade para as nossas cooperativas, como é o caso dos resíduos recicláveis”, afirma o prefeito Igor Normando.

O secretário adjunto de Meio Ambiente do Estado, Rodolpho Zahluth Bastos, destaca que a parceria fortalece e dá uma maior qualidade à coleta seletiva, reduzindo a pressão sobre os aterros sanitários e protegendo o ecossistema local.

“Este acordo de cooperação técnica entre SEMAS e Hydro, destinando estes coletores para a cidade, simboliza o nosso compromisso com a sustentabilidade na prática. O Governo do Estado entende que estruturar a infraestrutura de coleta é o primeiro passo para uma educação ambiental efetiva. É uma ação que começa no descarte correto feito pelo cidadão”, declara o secretário.

José Haroldo Chaves, gerente sênior de relações externas da Hydro, ressaltou o papel do setor privado no apoio à economia circular e na logística reversa. De acordo com o porta-voz, o investimento em equipamentos padronizados é fundamental para que as cooperativas recebam mais materiais e reduza os pontos de descarte irregular na cidade.

“Para a Hydro, apoiar projetos que organizam a cadeia da reciclagem em Belém é muito importante e está alinhado com a nossa missão. Esses coletores são ferramentas essenciais para que a população participe desse processo, fortalecendo a rede de inclusão produtiva. Temos uma satisfação muito grande em colaborar e somar com esse projeto”, destaca o representante da empresa.