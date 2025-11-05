Belém estreia parceria com Waze for Cities para melhorar mobilidade urbana; veja o que muda

A Prefeitura de Belém anunciou na última terça-feira (4/11) a implementação da parceria com o Waze for Cities, programa global do Google voltado a integrar dados de trânsito em tempo real com administrações municipais. A iniciativa visa melhorar o planejamento urbano, reduzir congestionamentos e facilitar o deslocamento de moradores e visitantes, especialmente durante grandes eventos, como a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será sediada pela capital paraense em novembro.

O Waze for Cities permite que a prefeitura receba informações em tempo real sobre o trânsito, acidentes, buracos, semáforos com defeito e outros problemas viários. A plataforma também mostra rotas alternativas e avisos de emergência, integrando dados do Google Geo for Cities para otimizar o fluxo urbano.

“O Waze for Cities já está integrado à COP30, mostrando bloqueios de ruas, rotas alternativas e avisos de emergência.”, destacou a administração municipal.

O programa já conta com mais de 4 mil cidades e órgãos de transporte no mundo e funciona como uma rede colaborativa de informação em tempo real. Moradores podem colaborar diretamente: ao observar problemas nas vias, basta registrar o alerta pelo aplicativo Waze, que é imediatamente enviado à prefeitura para ação.

Segundo a prefeitura, a ferramenta está totalmente integrada à operação da COP30, ajudando na gestão do trânsito durante os dias do evento e garantindo mais informação.