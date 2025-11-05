Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém estreia parceria com Waze for Cities para melhorar mobilidade urbana; veja o que muda

Programa global do Google permitirá planejamento de trânsito em tempo real durante a COP30 e no dia a dia da cidade

Hannah Franco
fonte

Com Waze for Cities, Belém recebe dados de trânsito em tempo real durante a COP30 (Foto: Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

A Prefeitura de Belém anunciou na última terça-feira (4/11) a implementação da parceria com o Waze for Cities, programa global do Google voltado a integrar dados de trânsito em tempo real com administrações municipais. A iniciativa visa melhorar o planejamento urbano, reduzir congestionamentos e facilitar o deslocamento de moradores e visitantes, especialmente durante grandes eventos, como a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será sediada pela capital paraense em novembro.

O Waze for Cities permite que a prefeitura receba informações em tempo real sobre o trânsito, acidentes, buracos, semáforos com defeito e outros problemas viários. A plataforma também mostra rotas alternativas e avisos de emergência, integrando dados do Google Geo for Cities para otimizar o fluxo urbano.

VEJA MAIS

image Google integra Waze a Belém e anuncia parceria para COP 30
Tecnologia com inteligência artificial permite reportar incidentes com comandos de voz em português; Belém integra rede global do Waze for Cities às vésperas da COP 30

image COP 30: entenda o que muda no trânsito a partir deste domingo (2) em Belém
Linhas de ônibus serão alteradas e vias terão bloqueios temporários e permanentes

“O Waze for Cities já está integrado à COP30, mostrando bloqueios de ruas, rotas alternativas e avisos de emergência.”, destacou a administração municipal.

O programa já conta com mais de 4 mil cidades e órgãos de transporte no mundo e funciona como uma rede colaborativa de informação em tempo real. Moradores podem colaborar diretamente: ao observar problemas nas vias, basta registrar o alerta pelo aplicativo Waze, que é imediatamente enviado à prefeitura para ação.

Segundo a prefeitura, a ferramenta está totalmente integrada à operação da COP30, ajudando na gestão do trânsito durante os dias do evento e garantindo mais informação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

waze

google

cop 30
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Conteúdo de Marca

Quem move Belém: o papel social do ônibus e as histórias de quem mais depende dele

Em Belém, mais de 600 mil pessoas utilizam o sistema de ônibus todos os dias

03.11.25 12h36

ENEM

O peso da espera: estudantes e escolas buscam equilíbrio emocional antes do Enem

Para a psicóloga e pedagoga Elayne Oliveira, a ansiedade é uma reação natural diante de momentos decisivos como o Enem, e pode se manifestar tanto no corpo quanto na mente

31.10.25 8h00

mobilidade

Governo do Pará envia alertas de trânsito via WhatsApp durante a COP30; veja como será

Ação do Detran alcança mais de 420 mil contatos na Grande Belém com orientações sobre interdições e rotas alternativas durante o evento.

30.10.25 19h13

INVESTIGAÇÃO

Veja tudo o que se sabe sobre o caso do menino encontrado morto dentro de mala, na Marambaia

Corpo de Paulo Guilherme da Silva Guerra, de 6 anos, foi localizado na tarde de segunda-feira (27/10) e caso revoltou população

28.10.25 10h12

MAIS LIDAS EM BELÉM

regularização

Calçadão do Ver-o-Peso é liberado após operação de ordenamento; veja como ficou

Liberação foi concluída no sábado (1º) e faz parte de uma ação integrada de secretarias municipais

02.11.25 15h31

BELÉM

Ruas de Belém são utilizadas para treinamento de segurança por conta da COP-30

Apesar de o evento começar apenas no dia 10 deste mês, Forças Armadas já organizam ações para escolta de líderes mundiais.

02.11.25 12h34

EITA

Carrinho de tacacá é alvo de denúncias de funcionamento irregular em frente ao Mercado de São Brás

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que mantém a fiscalização e que o comerciante já foi retirado do local

03.11.25 21h26

BELÉM 

Táxis de Belém ganham nova identidade visual para a COP 30 e reforçam imagem da cidade-sede

De acordo com o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), a iniciativa é opcional e colaborativa, voltada aos permissionários devidamente regularizados

03.11.25 18h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda