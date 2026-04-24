Belém entra em alerta laranja para chuvas intensas e ventos de até 100 km/h nesta sexta (24)

Belém está em alerta laranja para chuvas intensas nesta sexta-feira (24), segundo boletim divulgado pela Defesa Civil municipal com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec).

O aviso indica risco de precipitações em toda a Região Metropolitana de Belém, com volumes que podem variar entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a até 100 milímetros por dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h.

De acordo com o alerta, há possibilidade de ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O aviso meteorológico segue válido até às 10h deste sábado (25).

Maré alta

Outro fator que aumenta o risco de alagamentos é a influência das marés. Nesta sexta-feira, já foi registrada maré alta entre 4h18 e 5h41 da madrugada. A próxima está prevista para ocorrer às 16h52, com nível que pode chegar a 3 metros, o que pode agravar pontos de acúmulo de água.

A orientação dos órgãos de monitoramento é que a população redobre a atenção, evite áreas de risco durante as chuvas mais intensas e acompanhe os canais oficiais para novas atualizações.