Belém e Marituba iniciam imunização com vacina bivalente em maiores de 60 anos

Pessoas com idade a partir de 60 anos poderão receber a vacina bivalente contra a covid-19 a partir desta segunda-feira (6) em Belém e Marituba. Além disso, continua a ser contemplado o grupo prioritário para imunização, que abrange pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade, idosos em instituições de longa permanência, trabalhadores de instituições de saúde, indígenas, quilombolas e ribeirinhos que tenham a partir de 12 anos. Somente na capital paraense, a meta é cobrir 90% desse grupo, que equivale a cerca de 114.354 indivíduos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a dose de reforço estará disponível em 80 salas de imunização pela cidade. Além dos postos físicos, unidades móveis levarão a vacina à Praça Benedito Monteiro, no bairro do Guamá, nesta segunda; e à Praça do conjunto Cordeiro de Farias na terça-feira. Já em Marituba, a vacina bivalente poderá ser encontrada em nove unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h às 16h.

Para receber a vacina bivalente, é necessário que a pessoa tenha tomado, no mínimo, duas doses da vacina monovalente, que são os imunizantes aplicados habitualmente, há, pelo menos, quatro meses. Quem não se enquadra no perfil do público-alvo, pode receber somente a versão monovalente.

Atualmente, a capital está aplicando a Coronavac para primeira e segunda doses ou primeiro reforço em crianças e adolescentes com idade de 3 a 17 anos; e para primeira e segunda doses e os dois reforços em pessoas com idade de 18 a 59 anos.

Também estão disponíveis a Pfizer Baby, para início do esquema em crianças com comorbidade, na idade de 6 meses a 2 anos e, também, para completar o esquema de criança de 6 meses a 4 anos – com ou sem comorbidade – que já tenha iniciado o esquema com essa vacina.

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identificação com foto e cartão de vacinação. Para as pessoas imunocomprometidas, além desses documentos, é necessário apresentar laudo para a comprovação da condição.

Ainda na Grande Belém, o município de Ananindeua também prossegue com a campanha de vacinação atendendo o grupo prioritário com a vacina bivalente. Na cidade, também há disponibilidade da Pfizer Baby, Pfizer Adulto e Coronavac em um total de 40 unidades básicas de saúde.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou ao Grupo Liberal que recebeu do Ministério da Saúde mais 149.040 doses da vacina bivalente no último sábado (4). Essas doses foram enviadas ao 8° e 13° Centros Regionais de Saúde, que abrangem os municípios Breves, Anajás, Bagre, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Portel, Baião, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba e Oeiras do Pará. O Ministério da Saúde foi acionado para informar quando novos lotes do imunizante devem ser enviados ao Pará, porém ainda não respondeu.

Locais de vacinação em Belém:

Unidades Municipais de Saúde - 8h às 17h (segunda a sexta-feira).

Hospitais Militares

Aeronáutica - 8h às 17h (segunda a sexta-feira);

Exército - 8h às 12h (segunda a sexta-feira);

Naval - 8h às 12h (terça e quinta feira).

Universidades: segunda a sexta-feira - 9h às 17h

Unama

Fibra

Unifamaz

Uepa (Escola de Enfermagem Magalhães Barata).

Unidade Móvel de Vacina

Horário: 9h às 12h30, nos seguintes locais:

06/03 - Praça Benedito Monteiro (Guamá);

07/03 - Praça do Cordeiro de Farias

Locais de vacinação em Ananindeua

Horário: 8h às 12h

UBS Ariri

UBS Atalaia

UBS Aurá

UBS Carnaúba

UBS Carlos Guimarães

UBS Cidade Nova IV

UBS Cristo Redentor

UBS Curuçambá Rural

UBS Cristo Rei

UBS Falcolândia

UBS Guajará I

UBS Helena Barra

UBS Heliolândia Rural

UBS Jardim Nova Vida

UBS Jaderlândia II

UBS Jardim Amazônia

UBS José Araújo

UBS Lucília Bráulio

UBS Nova Águas Lindas

UBS Nova Esperança II e III

UBS Nova União

UBS Novo Cristo

UBS Park Laguna

UBS Pérola I e II

UBS Saré

UBS Una

UBS Warislândia

Horário: 8h às 16h

UBS Ananindeua Centro

UBS Águas Brancas

UBS Águas Lindas

UBS Coqueiro

UBS Distrito Industrial

UBS Elo I e II

UBS Icuí

UBS Julia Seffer

UBS Nova Zelândia

UBS Paulo Frota

UBS Pedreirinha

UBS Roraima - Amapá

UBS Paaranos (abrigados e os trabalhadores dessas instituições; imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas)

Locais de vacinação em Marituba

Horário: 08 às 16h