Belém e Ananindeua seguem sem vacinação nesta segunda

Ainda aguardando novas doses, Belém e Ananindeua seguem nesta segunda (26), pelo terceiro dia consecutivo, sem vacinação contra a covid-19. Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou que a previsão, até agora, é só para quarta-feira (28), quando 25 pontos da cidade e dos distritos estarão abertos, das 9h às 17h, para disponibilizar exclusivamente a 2ª dose.

Na quarta, essa 2ª dose será para pessoas com comorbidades nascidas de 1962 a 1969, que foram imunizadas com a Pfizer entre os dias 05 e 08 de maio, e que estão com data marcada para receber a 2ª dose nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho. Ainda no dia 28, serão vacinadas pessoas que estejam atrasadas com a 2ª dose da Astrazeneca.

O cronograma de vacinação pelo ano de nascimento parou na quinta (22), quando foi disponibilizada a 1ª dose para nascidos em 1992 pela primeira vez. Também teve 2ª chamada para nascidos em 1990 e repescagem para nascidos de 1962 a 1975. Na sexta (23), houve apenas vacinação para grupos fechados, como jornalistas, estudantes da saúde e outros.

Em Ananindeua, todos os calendários vacinais contra a covid-19 dependem da chegada de novas doses. Na sexta (23), último dia em que teve vacinação contra a doença no município, foi disponibilizada a 1ª dose para pessoas de 28 e 27 anos completos sem comorbidades. A vacinação foi suspensa a partir do sábado (24).

Marituba agenda vacinação para 30 anos

Marituba agendou para terça (27) a 1ª dose da vacina contra a covid-19 para pessoas de 30 anos completos sem comorbidades. Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Estado do Pará (Iesp), na rodovia BR-316, Km 13 - bairro Centro. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Marituba.

De segunda a quinta, também segue a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 12h, podendo haver necessidade de agendamento. Público-alvo nas UBS: pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, lactantes (para mães com crianças de até um ano), idosos, profissionais da educação e rodoviários.

Benevides, Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará ainda não divulgaram como será a vacinação desta semana.