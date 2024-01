Belém continua em alerta por causa de chuvas intensas até quinta-feira (18)

A chuva acompanhada de forte ventania registrada na tarde da última terça-feira (16) em alguns bairros de Belém e parte da Região Metropolitana deixou a população em estado de atenção. E a preocupação procede, visto que a Coordenadoria de Defesa Civil de Belém (Comdec) confirma que até a quinta-feira (18) o alerta meteorológico Amarelo, que indica chuvas intensas e perigo potencial, continua valendo.

O aviso, baseado em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta que as chuvas previstas para a RMB devem alcançar entre 20 e 30 mm/h ou até 50mm por dia, e a intensidade dos ventos pode variar entre 40 e 60km/h. A preocupação da Defesa Civil de Belém é que as chuvas coincidam com a maré alta, o que pode favorecer o surgimento de pontos de alagamentos nas áreas mais baixas da cidade.

A redação integrada de O Liberal conversou com o meteorologista José Raimundo Abreu, do Inmet, que não acredita que episódios como o ocorrido nos bairros do Coqueiro, Tapanã, Pratinha e Parque Verde na última terça-feira possam se repetir nos próximos dias. Segundo o relatório meteorológico, o volume esperado de chuva para todo o mês de janeiro é de 393 ml, sendo que até o momento já foram registrados 323ml. Ou seja, restam aproximadamente 70 ml de chuva.

Com relação ao fenômeno ocorrido na última terça-feira (16), ele explica que a velocidade do vento (39.24 km/h) e o volume de chuva (10 ml) registrados não são considerados relevantes para ocasionar todo o transtorno visto. “Essa quantidade de chuva não é alta para causar estragos. O que ocorreu na terça foi que algumas células de ventos formaram redemoinhos. A chuva teve uma distribuição irregular e acabou causando essas rajadas pontuais”, destaca o meteorologista.

Tábuas de Maré

De acordo com relatório de Tábuas de Maré, emitido pela Marinha do Brasil às 16h11 desta quarta-feira (17), Belém vai registrar maré alta com 3 metros. Já na quinta-feira (18), o nível mais alto da maré será registrado às 4h36, com 3,1m. Porém, às 17h06 haverá um novo aumento no nível do rio, atingindo os 3 metros.

Vendaval

Na última terça-feira (16), alguns bairros da cidade sofreram com as fortes chuvas e ventos intensos que causaram destelhamento de prédios e casas, além da queda de árvores em três bairros de Belém.

S.O.S Chuvas

A Comdec reforça que em caso de sinistros provocados por fenômenos naturais, como fortes chuvas, o órgão pode ser acionado pelo número 190 ou (91) 98439-0646.