Chuva causa vários pontos de alagamento em Belém; veja como ficou o trânsito

A forte chuva que começou no final da tarde, nesta sexta-feira (30), alagou vários pontos da cidade, que já são considerados pontos críticos há anos. Um desses pontos de alagamento foi a Rua dos Mundurucus esquina com a avenida Alcindo Cacela, bairro da Cremação, onde já possui histórico com a problemática de alagamento.

Várias pessoas usaram suas redes sociais para mostrar a situação caótica ocasionada pelo temporal. Em um dos vídeos que circula pelas redes, mostra o momento em que pedestres enfrentam o temporal.

VEJA MAIS

Outro ponto de alagamento é a rua Fernando Guilhon, no bairro da Cremação, onde também já tem um histórico do problema. Quem puder evitar trafegar pela avenida Tamandaré, próximo à travessa Padre Eutíquio, vai se livrar de outro ponto de alagamento. O transtorno acaba afetando o trânsito e congestionando várias ruas da cidade.

Confira como está o trânsito