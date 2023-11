Belém amanhece com clima frio devido à instabilidade temporária, diz Inmet

Nesta quinta-feira (23), a cidade de Belém amanheceu nublada e com temperaturas mais amenas, dando trégua ao forte calor que tem atingido não só a capital, como todo o Estado. Nas redes sociais, internautas já comemoram a chegada do tempo "mais frio" que costuma marcar o fim de ano na capital.

“Tão (sic) sentindo esse clima? Que delícia, Belém”, disse um usuário do X (antigo Twitter). “Já se escuta nas ruas de Belém: que bom que é Natal”, brincou outro, usando uma foto de uma cidade coberta de neve. “Mds já tem gente de moletom em Belém”, se divertiu um terceiro.

Contudo, o meteorologista José Raimundo Abreu, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deu um banho de água (nem tão fria assim) nos mais entusiasmados. "O clima está mais ameno por conta de uma instabilidade temporária, em função de um vórtice ciclônico na região Nordeste, e amanhã as temperaturas devem voltar a subir", explicou.

Ainda segundo ele, o restante do dia ainda terá menores temperaturas, mas é provável que à tarde abra um pouco o sol ou haja uma chuva fina. “Diminuindo a cobertura de nuvens, é provável haver pancadas de chuva, de baixa intensidade”, previu.

Quando será o período chuvoso em Belém?

José Raimundo Abreu afirma que o período chuvoso da região ainda não começou. “Vamos ter atraso nesse período, que só vai começar em fevereiro. Esse mês, teremos chuvas dentro da média do período. A média de novembro, por exemplo, é de 151 milímetros, e atingiremos essa média com essas últimas chuvas do mês. A média de dezembro é de 280 milímetros, ou seja, já vai chover mais que em novembro. A média para janeiro é de 380 milímetros, e já era para começar o período chuvoso, mas ele só vai começar de fato em fevereiro. A chuva deve aumentar gradativamente e ficar abaixo da média em alguns meses”, avaliou.

Quanto às temperaturas, o meteorologista afirma que devem diminuir um pouco, com o tempo predominante de sol entre nuvens. “Vamos ter predominância de nuvens, notadamente no período da tarde. E não teremos mais essas altas temperaturas como tem ocorrido nos últimos meses. Estava chegando a 35, 36 graus, e agora deve ficar em torno de 34, 35, graus. Ou seja, a temperatura deve diminuir um grau, na maioria dos dias”, finalizou.