Belém começa a vacinação contra Influenza para idosos acima de 80 anos, nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (4), a Prefeitura de Belém dá início a vacinação contra a Influenza, que faz parte do calendário nacional. O primeiro grupo que será imunizado, são os idosos acima de 80 anos. Os imunizantes estarão disponíveis em 64 postos de vacinação, entre eles: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Estratégias Saúde da Família (ESF) e outras instituições parceiras.

O dia "D" de mobilização contra a Influenza acontece no dia 30 de abril - último sábado do mês -, quando as crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias) serão vacinadas, além dos idosos.

Para se vacinar é possível se dirigir a qualquer um dos 64 postos de vacinação e levar: RG, CPF e comprovante de residência de Belém. A vacinação sempre ocorre das 8h às 17h.



Pontos de vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (das 8h às 17h):

1. UBS CASTANHEIRA, rua 1º de Dezembro, entre as passagens José de Alencar e Sol Nascente;

2. UBS COMBU, Ilha do Combú;

3. UBS PEDREIRA, Av. Pedro Miranda, 1346 – Pedreira;

4. UBS PORTAL DA AMAZÔNIA, R. Osvaldo de Caldas Brito, 39 - Jurunas;

5. UMS ÁGUAS LINDAS, Rua Conjunto Verdejante I, 0 - Águas Lindas;

6. UMS BENGUI II, Passagem Macciel - Bengui;

7. UMS CABANAGEM, R. São Paulo, s/n - Cabanagem;

8. UMS CONDOR, R. Lauro Malcher, 285 - Condor;

9. UMS COTIJUBA, R. Manoel Barata, 840 - Icoaraci;

10. UMS CREMAÇÃO, R. dos Pariquis, 2906 - Cremação;

11. UMS CURIÓ, Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, s/n - Curió-Utinga;

12. UMS FÁTIMA, Rua Domingos Marreiros, 1816 - Umarizal;

13. UMS GUAMÁ, R. Barão de Igarapé Miri, 479 - Guamá;

14. UMS ICOARACI, R. Manoel Barata, 840 - Icoaraci;

15. UMS JURUNAS, R. Eng. Fernando Guilhon, s/n - Condor;

16. UMS MAGUARI, Alameda Ns-15, 43 - Coqueiro;

17. UMS MARACAJÁ, Travessa Siqueira Mendes, s/n, esquina com a oitava rua

18. UMS MARAMBAIA, Av. Augusto Montenegro - Marambaia;

19. UMS OUTEIRO, R. Manoel Barata - Ponta Grossa;

20. UMS PARAISO DOS PÁSSAROS, Tv. Beija-Flor - Maracangalha;

21. UMS PRATINHA, Av. Arthur Bernardes - Pratinha;

22. UMS PROVIDÊNCIA, Av. Dos Tucanos, 391-409 - Maracangalha

23. UMS SACRAMENTA, Av. Sen. Lemos, 1840 - Sacramenta;

24. UMS SATÉLITE, Tv. We-8 - Coqueiro;

25. UMS SIDERAL, R. Sideral, S/N - Parque Verde;

26. UMS TAPANÃ, R. São Clemente, 3300 - Tapanã;

27. UMS TAVARES BASTOS, Av. Rodolfo Chermont, 170 - Marambaia;

28. UMS TELEGRAFO, R. do Fio - Telégrafo;

29. UMS TERRA FIRME, Passagem São João, 170 - Terra Firme;

30. UMS VILA DA BARCA, Travessa Coronel Luíz Bentes, 80 - Telégrafo.



Pontos de vacinação nas Estratégias Saúde da Família (das 8h às 17h):

1. USF AEROPORTO, Rua dos Passos S/N- Mosqueiro

2. USF ÁGUA CRISTAL, Rua da Mata, Passagem União, 21 - Marambaia;

3. USF BARREIRO I, Passagem Mirandinha Nº 367. Barreiro;

4. USF BARREIRO II, Passagem São Sebastião S/Nº. Barreiro;

5. USF CANAL DO GALO II, Travessa Humaitá S/Nº Entre Pedro Miranda e Ant. Everdosa, Pedreira;

6. USF CANAL PIRAJÁ, Travessa Barão do Triunfo nº 1015, Esq. Com Rua Nova. Pedreira;

7. USF CARANANDUBA, Av. Cipriano Santos. Pas. Santa Maria Nº01, Ponte Cajueiro, Carananduba;

8. USF EDUARDO ANGELIN, Conjunto Eduardo Angelim, Avenida 17 De Abril, S/Nº, EducardoAngelin;

9. USF FAMA, Rua Tucumaeira S/Nº, Estrada do Fama Nº 72, Outeiro;

10. USF FIDÉLIS, Rua Pantanal S/Nº. Bairro: Fidelis/ Outeiro;

11. USF FURO DAS MARINHAS, Rodovia Augusto Meira Filho S/Nº. Bairro: Furo Das Marinhas;

12. USF PANORAMA XXI, R. Dos Comerciários, Nº 108 – Entre Rodovia Mário Covas E Rua Benjamim - Cabanagem.

13. USF PARAISO VERDE, Avenida João Paulo II S/Nº – Próx. a área da Cosanpa. Curió-Utinga;

14. USF PARQUE GUAJARA, Avenida Augusto Montenegro, Rua Gouveia Silva S/Nº. ParqueGuajará;

15. USF PARQUE VERDE, Rua Da Yamada, Próx. Ao Emaús. Parque Verde;

16. USF QUINTA DOS PARICAS, Residencial Quincas de Paricas, R. 12;

17. USF RADIONAL II, Passagem Radional Ii, 58 - Condor;

18. USF SOUZA, Avenida Almirante Barroso – Setrans. Souza;

19. USF SUCURIJUQUARA, Estrada Da Baia Do Sol S/Nº. Bairro: Sucurijuquara, Mosqueiro;

20. USF TENONE II, Passagem Sexta Linha, s/n – Tenoné;

21. USF TERRA FIRME, Rua São Domingos, 414 - Terra Firme.



Outros pontos de vacinação (das 10h às 19h):

1. CCBS-UEPA – Centro Saúde Escola (CSE), trav. Perebebuí, 2623, Marco;

2. Escola de Enfermagem da UEPA – Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

3. FIBRA. Ambulatório de Ensino. Av. Generalíssimo Deodoro entre Brás de Aguiar e Gentil Bittencourt, 1543;

4. UNAMA – Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

PONTOS DE VACINAÇÃO NOS HOSPITAIS:

1. Hospital de Aeronáutica de Belém – Av. Almirante Barroso, 3492;

2. Hospital Geral de Belém – Praça Brasil, 850 – Umarizal;

3. Hospital Naval – Rua do Arsenal, 200 - Cidade Velha; terças e quintas-feiras das 9h às 17h.



Pontos de vacinação nos shoppings (das 10h às 19h):

1. BOULEVARD – Shopping Boulevard, estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. GRÃO PARÁ – Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade

Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rod. dos Trabalhadores (acesso G);

3. IT CENTER. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta.

4. PARQUE SHOPPING – Hall de entrada. Av. Augusto Montenegro, 4300, Parque Verde.

5. SHOPPING JOÃO ALFREDO, Rua Conselheiro João Alfredo n°236, Campina (das 9h às 18h);

6. SHOPPING PÁTIO BELÉM, 3º piso.

(Com informações da Agência Belém)