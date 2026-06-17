Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Belém amplia uso de armadilhas contra mosquito da dengue e registra queda de mais de 70% nos casos

Tecnologia desenvolvida pela Fiocruz já ultrapassa 5 mil instalações em bairros prioritários e reforça ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya

O Liberal
fonte

Belém amplia uso de armadilhas contra mosquito da dengue e registra queda de mais de 70% nos casos. (Ascom | Sesma)

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), vem intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti com a ampliação das Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDLs), tecnologia utilizada para reduzir a população do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a estratégia já ultrapassou a marca de cinco mil armadilhas instaladas em bairros considerados prioritários da capital paraense.

Os resultados da iniciativa já refletem nos indicadores epidemiológicos do município. Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) apontam que os casos de dengue em Belém caíram de 2.997 registros em 2024 para 886 em 2025, representando uma redução de 70,4%.

A diminuição também foi observada nos casos mais graves da doença. Os registros de dengue com sinais de alarme passaram de 230 para 58 casos, uma queda de 74,8%. Já os casos de dengue grave reduziram de 20 para seis ocorrências, o que representa uma redução de 70%.

De acordo com o coordenador do Programa de Controle de Endemias da Sesma, Tadeu Morais, as EDLs têm desempenhado papel fundamental no fortalecimento das ações de vigilância e controle do mosquito. “As EDLs representam uma importante ferramenta no enfrentamento ao Aedes aegypti porque conseguem alcançar criadouros que muitas vezes não são identificados pelas equipes durante as visitas domiciliares. Os resultados mostram que a combinação entre tecnologia, vigilância em saúde e participação da população tem contribuído diretamente para a redução dos casos de dengue em Belém”, afirmou.

O coordenador destaca ainda que a chegada do verão amazônico exige atenção redobrada por parte das equipes de saúde e da população. “Esse período é marcado por condições que podem favorecer a proliferação do mosquito, especialmente quando há acúmulo de água em recipientes expostos. Por isso, é fundamental intensificar as ações preventivas, eliminar possíveis criadouros e fortalecer o trabalho de vigilância para evitar o aumento dos casos”, explicou.

Como funcionam as armadilhas

As Estações Disseminadoras de Larvicidas funcionam como armadilhas inteligentes. Ao pousar na estrutura, a fêmea do Aedes aegypti entra em contato com uma tela impregnada com larvicida. Em seguida, ao visitar outros locais para depositar ovos, ela transporta pequenas partículas do produto para diferentes criadouros, impedindo o desenvolvimento das larvas e interrompendo o ciclo reprodutivo do mosquito.

A estratégia está presente em bairros historicamente mais afetados pelas arboviroses, como Guamá, Montese, Souza, Marco, Sacramenta, Pedreira, Coqueiro, Canudos, Curió-Utinga e São Brás. Somente no bairro do Guamá já foram realizadas 1.480 instalações e manutenções das armadilhas.

Moradora do bairro do Marco, a aposentada Sandra Santos relata que os benefícios da ação já podem ser percebidos pela comunidade. “Depois que instalaram a armadilha e com as visitas frequentes dos agentes, a gente sente mais tranquilidade no dia a dia. É uma ação importante porque mostra cuidado com os moradores e ajuda na prevenção da dengue. Dá mais segurança saber que esse trabalho está sendo feito aqui na área. Espero que continue e alcance cada vez mais pessoas”, disse.

O agente de portaria Tiago Farias, que trabalha em um condomínio localizado em uma das áreas contempladas pela iniciativa, também destaca os impactos positivos da medida. “Com a instalação das EDLs e o acompanhamento constante das equipes de saúde, a gente percebe que o trabalho é bem organizado e contínuo. Isso traz mais confiança para quem mora e trabalha aqui, porque mostra uma presença ativa do poder público na prevenção. É uma iniciativa que faz diferença na rotina do condomínio e reforça a sensação de cuidado com a comunidade”, ressaltou.

Critérios para instalação

A escolha dos locais que recebem as Estações Disseminadoras de Larvicidas é feita a partir de uma análise integrada dos indicadores epidemiológicos. A instalação não ocorre de forma aleatória, mas segue uma estratificação de risco que permite direcionar os recursos para áreas consideradas prioritárias.

Entre os critérios adotados estão o registro de casos confirmados de arboviroses nos últimos cinco anos, a classificação de risco epidemiológico definida pela vigilância em saúde e a ocorrência persistente ou aumento das notificações relacionadas ao Aedes aegypti.

Segundo a Sesma, o monitoramento contínuo desses indicadores é fundamental para avaliar a efetividade da estratégia e orientar possíveis ajustes na distribuição das armadilhas.

Com a aproximação do verão amazônico, período que favorece a proliferação do mosquito, a prefeitura reforça a importância da participação da população na eliminação de possíveis criadouros e na adoção de medidas preventivas. A ampliação das EDLs integra o conjunto de ações que vêm fortalecendo o controle da dengue e das demais arboviroses em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Belém amplia uso de armadilhas contra mosquito da dengue e registra queda de mais de 70% nos casos
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

MAIS LIDAS EM BELÉM

TUCUNDUBA

Nascente do Rio Tucunduba resiste ao avanço urbano e é preservada dentro de residência em Belém

Há quase cinco décadas, uma família optou por manter o local de grande importância para o meio ambiente.

14.06.26 8h00

BELÉM

Bancas de revistas de Belém se reinventam diante dos avanços tecnológicos

Para continuar com o negócio, alguns donos precisaram oferecer outros tipos de serviço e buscar formas de atrair a clientela

14.06.26 9h00

POLÍCIA

Atropelamentos em série acendem alerta sobre violência no trânsito em Belém

Números mostram que atropelamentos continuam fazendo vítimas no Pará e em todo o país

13.06.26 17h00

“Vem Busão” e “Vai Passe Fácil”

Aplicativos de transporte coletivo somam 600 mil usuários e ampliam digitalização, em Belém

Passageiros destacam praticidade e economia de tempo no dia a dia

15.06.26 21h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda