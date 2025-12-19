Capa Jornal Amazônia
Basílica Santuário de Nazaré terá programação especial de Natal e Ano Novo; confira

A programação inicia na próxima quarta-feira (24) e segue até 1 de janeiro

O Liberal
fonte

A Basílica Santuário de Nazaré. (Foto: Igor Mota/O Liberal)

Em contagem regressiva para um dos dias mais importantes do calendário cristão, que celebra a visita do Filho de Deus à humanidade, a Basílica Santuário de Nazaré terá uma programação especial de Natal e Ano Novo. A programação inicia na próxima quarta-feira (24) e segue até 1 de janeiro, com a realização de várias missas especiais.

O Natal é o aniversário do nascimento de Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou. Segundo a Igreja Católica, é preciso recordar o significado e ter atenção para não esquecer o principal aniversariante, que é Cristo. Maria em suas aparições pede por orações incessantes para a humanidade, por meio dela inspira a todos para declarar tamanho amor ao Menino Jesus.

Aquele que se decidir a viver o Natal em oração, com certeza o viverá de maneira mais santa, renovada e feliz. Pois o homem que reza jamais se encontra sozinho. Ele é semelhante àqueles Reis Magos que caminhavam por terras desconhecidas sob a guia de uma estrela. A luz que vinha do Alto os direcionava.

Confira os horários na Basílica Santuário de Nazaré e demais comunidades da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro nestes dias de festa:

24 de dezembro

7h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré;

9h | Santa Missa na Capela Bom Pastor;

12h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré;

19h | Santa Missa na Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria;

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 1796.

19h | Santa Missa da Comunidade Santa Bernadete;

Endereço: Avenida Conselheiro Furtado, 1571.

19h | Santa Missa da Comunidade Sagrada Família;
Endereço: Rua Domingos Marreiros, 938.
19h | Santa Missa da Comunidade São Brás;
Endereço: Passagem Tapajós, 39.

20h | Santa Missa da noite do Natal do Senhor na Basílica Santuário de Nazaré - Transmissão

25 de dezembro

8h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

10h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

18h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré – Transmissão

Funcionamento da Basílica Santuário de Nazaré

7h às 11h30 e 15h às 19h30

31 de dezembro

7h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré;

9h | Santa Missa da Capela Bom Pastor;

12h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré;

19h | Santa Missa na Comunidade Santo Antônio Maria Zaccaria;

Endereço: Rua Boaventura da Silva, 1796.

19h | Santa Missa na Comunidade Santa Bernadete;

Endereço: Avenida Conselheiro Furtado, 1571.

20h | Santa Missa da Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus na Basílica Santuário de Nazaré – Transmissão

1 de janeiro

8h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

10h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré

18h | Santa Missa na Basílica Santuário de Nazaré – Transmissão

Funcionamento da Basílica Santuário de Nazaré

7h às 11h30 e 15h às 19h30

