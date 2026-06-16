Basílica realiza 2ª Missa Inclusiva, adaptada para pessoas com deficiência e neurodivergências

A Missa Inclusiva, da Basílica de Nazaré, terá sua 2ª edição no próximo dia 28 de junho, às 16h. O objetivo da celebração religiosa é acolher pessoas com deficiência e neurodivergências e suas famílias, como forma de ampliar a vivência de fé em um ambiente seguro e acessível.

“Queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Nossa Senhora de Nazaré, tenho um convite muito especial: aqui na Basílica Santuário, nós teremos a nossa Missa Inclusiva. Venha fazer parte deste momento, porque a Igreja acolhe a todos os nossos irmãos e irmãs”, diz o padre Josué Maria Bosco, vigário de Nazaré, em vídeo publicado nas redes sociais.

Serviço

2ª edição Missa Inclusiva

Data: 28 de junho

Horário: 16h

Local: Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Av. Nª Sra. de Nazaré, 1300 - Nazaré, Belém - PA, 66035-145.