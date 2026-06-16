Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Basílica realiza 2ª Missa Inclusiva, adaptada para pessoas com deficiência e neurodivergências

Objetivo é oferecer um ambiente seguro e acessível

Ayla Ferreira
fonte

Basílica Santuário de Nazaré (Foto: Ivan Duarte | Arquivo O Liberal)

A Missa Inclusiva, da Basílica de Nazaré, terá sua 2ª edição no próximo dia 28 de junho, às 16h. O objetivo da celebração religiosa é acolher pessoas com deficiência e neurodivergências e suas famílias, como forma de ampliar a vivência de fé em um ambiente seguro e acessível.

“Queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Nossa Senhora de Nazaré, tenho um convite muito especial: aqui na Basílica Santuário, nós teremos a nossa Missa Inclusiva. Venha fazer parte deste momento, porque a Igreja acolhe a todos os nossos irmãos e irmãs”, diz o padre Josué Maria Bosco, vigário de Nazaré, em vídeo publicado nas redes sociais.

Serviço

2ª edição Missa Inclusiva

Data: 28 de junho
Horário: 16h
Local: Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Av. Nª Sra. de Nazaré, 1300 - Nazaré, Belém - PA, 66035-145.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

missa inclusiva

Basílica de Nazaré

celebração religiosa

pessoas com deficiência e neurodivergências
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

MAIS LIDAS EM BELÉM

TUCUNDUBA

Nascente do Rio Tucunduba resiste ao avanço urbano e é preservada dentro de residência em Belém

Há quase cinco décadas, uma família optou por manter o local de grande importância para o meio ambiente.

14.06.26 8h00

BELÉM

Bancas de revistas de Belém se reinventam diante dos avanços tecnológicos

Para continuar com o negócio, alguns donos precisaram oferecer outros tipos de serviço e buscar formas de atrair a clientela

14.06.26 9h00

POLÍCIA

Atropelamentos em série acendem alerta sobre violência no trânsito em Belém

Números mostram que atropelamentos continuam fazendo vítimas no Pará e em todo o país

13.06.26 17h00

SAÚDE ANIMAL

Cães e gatos poderão ser vacinados essa semana em Belém; veja onde

Imunização será oferecida ao longo da semana em diferentes bairros da capital, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal

12.06.26 22h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda