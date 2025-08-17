Capa Jornal Amazônia
Basílica de Nazaré passa por sua primeira grande restauração e reforça vínculo com fiéis

A Basílica Santuário de Nazaré será fechada entre os dias 1 e 8 de setembro para readequações de som, iluminação e outros ajustes técnicos necessários

Bruna Lima

A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, um dos símbolos mais representativos da fé e da identidade do povo paraense, está passando por sua primeira grande restauração desde sua inauguração em 1909. A obra, que teve início em novembro de 2023, marca um momento histórico não apenas para o patrimônio arquitetônico da capital, mas também para os milhares de devotos que têm no templo um espaço de fé, cultura e pertencimento. Com 90% da obra interna finalizada, a entrega da área de circulação e acolhimento aos fiéis está prevista para setembro, antes da grande procissão do Círio de Nazaré.

A intervenção, que deverá ser concluída até dezembro deste ano, contempla tanto o interior quanto a parte externa do edifício. “É a primeira vez que a Basílica passa por uma restauração total, integral, desde o forro até a cobertura”, explica Lucy Azevedo, gestora cultural responsável pelo projeto. Segundo ela, o trabalho envolveu a recuperação das naves central e laterais, capelas, forros, vitrais e toda a iluminação interna, devolvendo ao espaço seu esplendor original com técnicas de preservação criteriosas.

image  Lucy Azevedo, gestora cultural responsável pelo projeto.

“Os reparos que aconteciam antes eram sempre pontuais. Essa é a primeira vez que um projeto com essa magnitude foi possível, graças à captação de recursos iniciada ainda em 2019. Só assim conseguimos restaurar um prédio histórico com tanto valor simbólico”, destaca Lucy.

Restauração sem fechar as portas

Um dos grandes desafios enfrentados pela equipe técnica foi manter a Basílica aberta ao público durante a obra, respeitando a intensa programação litúrgica e a presença constante dos fiéis. Para isso, o espaço foi dividido em cinco etapas, com áreas sendo isoladas temporariamente para permitir o avanço das intervenções sem impedir o funcionamento do templo.

A metodologia permitiu, por exemplo, que a restauração começasse pela nave lateral esquerda, passando pelas capelas e, posteriormente, pela nave central, transeptos e forros. Atualmente, a obra interna está 90% concluída, com previsão de entrega em setembro de 2025, às vésperas do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.

A restauração da parte externa também já está em andamento. “Os andaimes já foram instalados e os serviços no telhado e na pintura da fachada estão avançando. Nossa meta é finalizar tudo até dezembro”, afirma Lucy.

image

Para os fiéis, a restauração da Basílica representa mais do que uma obra física, é um gesto de cuidado e reverência com a fé. A doula Deniele Moura, devota de Nossa Senhora de Nazaré, frequenta o templo semanalmente e vê a revitalização como um presente.

“Veio num momento muito oportuno, próximo do Círio. A Basílica vai poder acolher ainda melhor, tanto quem é de fora quanto quem é daqui de Belém. É um zelo que a Arquidiocese está oferecendo pra gente, e isso nos faz sentir ainda mais acolhidos”, diz.

Neste ano, Deniele vive um momento especial de fé, ela se prepara espiritualmente para cumprir uma promessa de fazer o percurso do Círio de joelhos. “Participo da corda há muitos anos, mas esse ano é diferente. Estou em preparação espiritual para essa caminhada de fé. Ter a Basílica restaurada, linda como está ficando, só reforça esse sentimento”.

Patrimônio da fé e da cidade

Mais do que um cartão-postal de Belém, a Basílica de Nazaré é um símbolo vivo da religiosidade popular, da história e da cultura do Pará. Seu restauro é uma conquista que alia preservação do patrimônio material com o respeito ao sentimento imaterial que ela desperta em milhões de pessoas.

Com a conclusão da obra se aproximando, o templo deve receber os romeiros do Círio de 2025 com um novo brilho, mas com a mesma essência de sempre: ser o coração da fé mariana no Pará.

A Basílica Santuário de Nazaré será fechada entre os dias 1 e 8 de setembro para readequações de som, iluminação e outros ajustes técnicos necessários. Após esse período, o espaço será reaberto em condições ideais para receber os fiéis durante o Círio de Nazaré. A restauração da Basílica Santuário de Nazaré alcançou uma das etapas mais esperadas, a conclusão do transepto e do altar principal, áreas centrais da igreja.

