Basílica de Nazaré fechará a partir da próxima segunda (1); veja onde as missas serão realizadas

A Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré estará fechada entre os dias 1º e 7 de setembro em virtude das obras de restauro do Altar-Mor e das capelas laterais situadas no lado direito do templo. Durante a reforma, as missas serão realizadas na Praça Santuário diariamente. No dia 8 de setembro, haverá uma programação de reabertura da Basílica de Nazaré, quando a parte interna será entregue completamente restaurada.

O vigário paroquial, Padre Josué Bosco, explica que os fiéis continuarão recebendo a Eucaristia, mesmo com a primeira semana de setembro sendo atípica. Segundo ele, as celebrações das missas acontecerão nos horários habituais, na Praça Santuário. “Contamos com a compreensão do povo de Deus nesse período em que a Basílica permanecerá fechada ao público”, destaca o Padre Josué Bosco.

No período do fechamento, de segunda-feira (1) a sexta-feira (5), as missas serão realizadas nos seguintes horários: 8h, 9h, 12h e 18h. No sábado (6), as missas também estão marcadas para quatro horários: 7h, 9h, 12h e 17h. Por fim, no domingo (7), os horários são: 6h30, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h. Confira a lista:

Segunda-feira (1) a sexta-feira (5): 8h, 9h, 12h e 18h;

Sábado (6): 7h, 9h, 12h e 17h;

Domingo (7): 6h30, 8h, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h.

As missas realizadas na Praça Santuário não serão transmitidas ao vivo pelo canal da Basílica Santuário de Nazaré no YouTube.

Programação de reabertura

A reabertura da Basílica de Nazaré está marcada para às 6h do dia 8 de setembro, data da Natividade de Nossa Senhora, do primeiro Círio e do Dia Municipal de Nossa Senhora de Nazaré. Contudo, a primeira missa começa apenas 7h.

Pela manhã, os fiéis poderão acompanhar a missa com entronização da Imagem Original no nicho do presbitério, às 7h, e a missa com entronização das insígnias basílicas, às 9h. A entronização diz respeito à colocação de uma imagem, ícone ou quadro santo em um altar ou lugar de honra.

Pela tarde, haverá a missa com menção histórica ao 1º Círio de Nazaré, às 12h, e o momento do terço, adoração e novena, às 15h. No horário noturno, às 18h, terá a missa com subida da Imagem Original ao Glória, presidida por Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano de Belém.

Confira a programação de reabertura no dia 8 de setembro:

7h – Missa com entronização da Imagem Original no nicho do presbitério;

9h – Missa com entronização das insígnias basílicas;

12h – Missa com menção histórica ao 1º Círio;

15h – Terço, Adoração e Novena;

18h – Missa com subida da Imagem Original ao Glória.

Todas as celebrações terão transmissão ao vivo pelo canal da Basílica Santuário de Nazaré no YouTube.

Restauro da Basílica

A Basílica Santuário de Nazaré está passando por sua primeira grande restauração desde sua inauguração em 1909. Iniciada em novembro de 2023, a obra já tem mais de 90% da parte interna finalizada. A coordenadora do restauro, Luci Azevedo, informou que, a partir do dia 8 de setembro, os fiéis poderão ocupar integralmente a parte interna do templo. “Com essa etapa, toda a parte interna da Basílica está concluída e não haverá mais nenhum tipo de interferência com andaimes ou áreas isoladas”, explicou.

O trabalho envolveu a recuperação das naves central e laterais, capelas, forros, vitrais e toda a iluminação interna. Com a reforma, o altar histórico teve sua originalidade artística devolvida, preservando elementos arquitetônicos e iconográficos que compõem o patrimônio cultural e religioso de Belém.

Já a cripta segue em fase final de obras, com previsão de entrega em janeiro de 2026, junto com a conclusão da parte externa do santuário.

As obras de restauro contam com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).