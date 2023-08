Programação militar celebra os 79 anos da Base Aérea de Belém

Nesta sexta-feira (18), a Base Aérea de Belém comemorou 79 anos de fundada. As celebrações aconteceram no Pátio Operacional da Base Aérea de Belém (Babe) em alusão à data oficial de aniversário, que é no dia 21 de agosto. A programação incluiu cerimônias de formatura e entrega de honras militares.

Cada formando foi agraciado com a “Medalha Militar”, que se destina a recompensar os bons serviços prestados pelos oficiais e praças da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, em serviço ativo. O comandante da Base Aérea, Coronel Aviador Rodrigo Goretti Piedade, presidiu a cerimônia e recebeu as honras militares.

Também estavam presentes o deputado federal Éder Mauro, a subprocuradora-geral do Ministério Público do Estado do Pará, Ubiragilda Silva, comandantes, diretores e o prefeito da Guarnição de Aeronáutica, além de outras autoridades civis e militares.

Durante a cerimônia, o comandante da Base Aérea disse que exalta o apoio irrestrito que a Babe recebe de todas as organizações, seja da Força Aérea Brasileira (FAB), da Guarnição de Aeronáutica de Belém ou dos parceiros de longas datas.

Houve desfile das tropas das três forças que atuam na Base Aérea de Belém - Exército, Marinha e Aeronáutica -, que na ocasião foi representada pelo Destacamento de Aviação do Exército e pelo Primeiro Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte.

O Major Aviador Izan Ribeiro de Alencar, comandante do Grupo Logístico da Base Aérea de Belém (GLOG), recebeu uma medalha de prata como reconhecimento pelos bons serviços prestados por mais de 20 anos. “Estou muito orgulhoso do que conquistei até hoje, que é fruto de muito trabalho e dedicação. Ganhar esta medalha vai muito além de um reconhecimento, é uma conquista também atribuída ao apoio de nossas famílias, que fornecem um suporte indispensável na carreira militar", disse.

(*Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador de atualidades)