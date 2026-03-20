Empreendedor destaca crescimento do mercado de maquiagem na Amazônia e dá dicas para lojistas

O mercado de maquiagem na região amazônica tem apresentado crescimento consistente nos últimos anos, impulsionado por mudanças no comportamento do consumidor e pela adaptação de lojistas às particularidades locais. Apesar dos desafios logísticos e da distância dos grandes centros, o setor tem registrado aumento da demanda e abertura de novas oportunidades de negócio.

Segundo o empresário belenense, diretor da GMS Ramos Networking & Vendas e fundador da Mentoria Lojista Milionário, Gean Maurice, esse avanço também está ligado ao potencial econômico e cultural da região. “O consumo tem aumentado constantemente, mostrando que há demanda e oportunidades reais para lojistas locais”, afirma. Para ele, iniciativas que conseguem se aproximar do público e oferecer produtos de qualidade tendem a se destacar no mercado.

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Clima e comportamento

Esse crescimento vem acompanhado de um público mais exigente e informado. “Hoje, as pessoas valorizam qualidade, produtos que funcionem no nosso clima quente e úmido e marcas que entendam a nossa cultura e estilo de vida”, afirma Gean Maurice. De acordo com ele, esse cenário abre espaço para pequenos lojistas que investem em atendimento personalizado e conseguem se diferenciar no mercado.

Para quem pretende empreender no setor, entender o perfil do público local é considerado um passo inicial fundamental (Wagner Santana / O Liberal) Para quem pretende empreender no setor, entender o perfil do público local é considerado um passo inicial fundamental (Wagner Santana / O Liberal)

O clima amazônico, marcado por altas temperaturas e umidade, influencia diretamente nas escolhas de consumo. Produtos leves, de longa duração e resistentes ao suor estão entre os mais procurados. “Aqui, o pessoal prefere bases matte, batons de longa duração e maquiagens oil-free”, explica. Ele acrescenta que, além da maquiagem, itens de cuidados com a pele também ganham destaque, sendo considerados essenciais para o público da região.

Desafios e caminhos para empreender no setor

Para quem deseja empreender no setor, o conhecimento do público local é apontado como um dos primeiros passos. “É preciso entender quanto o cliente está disposto a investir e escolher produtos acessíveis, mas de qualidade, que funcionem bem no clima da região”, orienta Gean Maurice. O planejamento de estoque, logística e estratégias de venda, tanto no ambiente físico quanto no digital, também é considerado fundamental, especialmente no Norte do país.

Entre as falhas mais frequentes de novos empreendedores, ele aponta a falta de planejamento e o foco excessivo em preços baixos. “Focar só no preço pode acabar sem lucro ou levar à compra de produtos sem conhecer a demanda”, afirma. Ele também destaca que a falta de investimento em atendimento e capacitação da equipe compromete o desempenho do negócio. Como alternativa, recomenda iniciar com um portfólio enxuto, testar a aceitação do público e fortalecer o relacionamento com os clientes.

Gestão, equipe e estratégias de venda

No campo da gestão, acompanhar indicadores de vendas e organizar o estoque são práticas essenciais para melhorar os resultados. “Criar promoções estratégicas, kits populares e combos funcionam muito bem”, afirma. Ele também chama atenção para a importância do atendimento, destacando que, na região, o “boca a boca” ainda exerce forte influência sobre a decisão de compra.

A capacitação da equipe de vendas é outro elemento essencial para o sucesso (Wagner Santana / O Liberal) A capacitação da equipe de vendas é outro elemento essencial para o sucesso (Wagner Santana / O Liberal)

A qualificação da equipe de vendas é outro fator determinante para o sucesso. De acordo com o empresário, é importante que os vendedores conheçam bem os produtos e saibam orientar os clientes. “Ensinar como indicar o produto certo, criar combos e mostrar ao cliente que está fazendo um bom negócio faz diferença”, explica. O estabelecimento de metas e o acompanhamento constante dos resultados também contribuem para o desempenho da equipe.

Em relação às tendências, a expectativa é de crescimento contínuo de produtos acessíveis, multifuncionais e adaptados ao clima quente e úmido. “Outra tendência é o crescimento de marcas conscientes e veganas e cruelty-free”, aponta Gean Maurice, citando como exemplo a marca Mia Make. Além disso, o consumidor tem buscado cada vez mais praticidade, com interesse em tutoriais rápidos, kits econômicos e um atendimento mais próximo.

Por fim, ele reforça que o planejamento é essencial para quem pretende ingressar no setor de beleza. “Conhecer bem o seu público e entender a realidade da sua região” é, segundo ele, um dos principais pontos de partida. A orientação especializada, a definição do ponto comercial, a organização do espaço físico e o investimento na equipe são etapas que podem influenciar diretamente nos resultados do negócio.

Apesar dos desafios, o cenário é considerado promissor. “O mercado de maquiagem com preço acessível está em alta e cada vez mais se especializando em atender uma demanda exigente”, conclui Gean Maurice, destacando que dedicação, estratégia e conhecimento do público são fatores-chave para construir um negócio sustentável e competitivo na região amazônica.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia