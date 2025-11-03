Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Barco da Equatorial leva experiência imersiva sobre energia e sustentabilidade à Estação das Docas

Barco com o espaço “A Energia que Navega com o Pará”, do Grupo Equatorial, ficará atracado na Estação das Docas até o fim do mês com visitação gratuita aberta ao público

Andréia Santana | Especial para O Liberal
fonte

Barco da Equatorial ficará com exposição aberta ao público até 30 de novembro (Divulgação)

Um barco atracado na Estação das Docas passa a abrigar, a partir desta terça-feira (4), o espaço “A Energia que Navega com o Pará”, iniciativa do Grupo Equatorial que oferece uma experiência imersiva sobre cultura, sustentabilidade, tecnologia e a história da energia no estado. A visitação é gratuita, mas as vagas são limitadas, e o público interessado deve se inscrever no site da atração para garantir o ingresso.

Com oito ambientes, a exposição retrata vivências da Amazônia por meio de visuais criados pela artista Dannoelly Cardoso e de uma mostra fotográfica de Walda Marques. O percurso inclui ainda uma área sensorial, que reúne sons, cheiros e sabores do Pará, um ambiente dedicado à trajetória da energia elétrica no estado, e uma área com jogos de realidade virtual realizada pelo EQT Lab, hub de inovação do Grupo Equatorial, que desenvolve projetos de automação e transformação digital. Segundo o presidente da Equatorial Pará, Márcio Caires, o barco deve levar o público a uma “viagem” sensorial.

“Essa experiência do barco Equatorial foi criada com muito carinho. Temos uma expectativa muito alta, e o público vai poder vivenciar diferentes experiências sensoriais, do som e do cheiro à história do Pará, que se entrelaça com a do setor elétrico. As crianças também terão acesso a jogos educativos para aprender conceitos de eficiência energética. Esse é o nosso propósito. Fica o convite: a experiência é gratuita, e tenho certeza de que todos vão gostar”, afirmou.

imageBarco é dividido em oito ambientes (Divulgação)

Para o presidente, o espaço reforça ainda o compromisso da empresa com a sustentabilidade. “Na Equatorial, a sustentabilidade é um valor fundamental. Chegamos ao Pará há cerca de 13 anos e, desde então, temos conseguido colocar esse compromisso em prática por meio de diversos projetos. Já desativamos 17 usinas a diesel e vamos desativar mais dez até o próximo ano. Também conectamos 63 mil unidades consumidoras e mil famílias que agora contam com energia solar, após viverem sem acesso à eletricidade. Em eficiência energética, recolhemos aproximadamente 30 toneladas de resíduos para destinação adequada. Nosso compromisso vai muito além de distribuir energia: ele está alinhado ao meio ambiente, às melhores práticas de desenvolvimento sustentável e ao propósito de levar qualidade de vida e desenvolvimento para o estado do Pará”, destacou.

O barco foi o local escolhido para a montagem da exposição por ser um dos símbolos do Pará, como explica a analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda. 

“O maior desafio para montar a exposição foi o tamanho do barco. Ele representa o nosso estado, nossas ruas são os rios, então não poderia ser diferente. Queríamos usar o barco, mas temos muito a mostrar, e o espaço é limitado. Mesmo assim, acredito que quem vier conhecer essa imersão cultural ficará encantado, assim como nós estamos, porque a exposição mostra tudo o que estamos realizando de forma lúdica e prazerosa. Tenho certeza de que as pessoas vão querer voltar, porque há muito a ser explorado”, afirmou.

imageCultura paraense faz parte da imersão (Divulgação)

A programação estará aberta ao público até o dia 30 de novembro, com visitas pela manhã e à tarde. Escolas e outras instituições também podem agendar turmas de até 35 alunos para conhecer o barco e participar das experiências, que incluem, além das exposições, cursos, palestras e oficinas.

“Os interessados devem se cadastrar no site para obter o QR Code e apresentá-lo na entrada, porque precisamos respeitar o limite do barco: 35 pessoas pela manhã e 35 à tarde. A programação é extensa, com cursos, palestras e oficinas, basta acessar o site para conferir os detalhes. Todas as tardes também teremos uma atração musical para embalar o passeio, aproveitando os dias de pôr do sol lindo na nossa cidade, então vale a pena vir”, finalizou Michelle.

Serviço 

Espaço “A Energia que Navega com o Pará”

De 4 a 30 de novembro
Local: deck na Estação das Docas
Inscrições gratuitas pelo site www.barcogrupoequatorial.com.br

 

