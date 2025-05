Bar Suíço fecha as portas após 55 anos no bairro do Marco; saiba o motivo

Depois de 55 anos de história e tradição, o Bar Suíço encerrou suas atividades no seu emblemático ponto na Travessa Lomas Valentinas com a Avenida Romulo Maiorana, no Bairro do Marco, em Belém. O bar, que atravessou gerações e se tornou referência entre os boêmios e amantes do samba na capital paraense, fechou as portas oficialmente no dia 3 de abril, deixando um vazio simbólico para a cultura popular da cidade.

O motivo do fechamento, como já se especulava, foi o aumento desproporcional no valor do aluguel. Segundo Igor Cruz Soares, empresário responsável pelo bar, o imóvel teve o valor mensal reajustado de R$ 3 mil para R$ 10 mil – mais do que o triplo do que era pago anteriormente. “Infelizmente os micro e pequenos empresários sofrem muito aqui no Brasil. Fiquei seis meses tentando negociar, buscando um valor mais justo, mas não teve jeito. Ficou inviável, totalmente fora da nossa realidade”, lamentou Igor.

No local onde por décadas se viam cartazes anunciando comidas e bebidas típicas, rodas de samba e encontros regados a cerveja gelada, hoje resta apenas um aviso de “Aluga-se este ponto comercial".

História e tradição

Fundado em 1970 pelo avô de Igor, o Bar Suíço passou pelas mãos da mãe do atual administrador e, desde fevereiro de 2020 – exatamente no início da pandemia –, está sob a responsabilidade exclusiva de Igor. Mesmo com todas as dificuldades impostas pela crise sanitária, ele conseguiu manter o bar funcionando ininterruptamente até o recente fechamento, tornando o fim ainda mais simbólico para quem resistiu em tempos tão adversos.

A notícia do fechamento gerou comoção entre antigos clientes e moradores do bairro, que viram o Suíço não apenas como um bar, mas como um ponto de encontro, cultura e memória afetiva. Para muitos, era mais que um local de lazer: era um pedaço vivo da história da cidade.

Perspectivas para o futuro

Apesar do encerramento, Igor revela que há planos para o futuro. “Temos uma parceria com uma cervejaria e estamos com um projeto de reabrir o bar em outro local. Seria um bar especializado em samba, mas ainda não temos um endereço definido. É só um projeto ainda”, explica ele, que atualmente também atua no ramo de autopeças.

Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com