Conheça 6 lugares alternativos imperdíveis para curtir em Belém

A cidade de Belém tem uma cena cultural vibrante e com espaços diversos, desde cervejas artesanais até karaokês animados e bares temáticos acolhedores.

Aqui estão algumas opções imperdíveis para tornar seu final de semana mais interessante e cheio de novas experiências:

1- Buchicho Bar

Localizado no centro da cidade, o Buchicho é o destino ideal para quem busca um ambiente autêntico, com referências paraenses e uma vibe descontraída. Com uma forte influência do brega, o espaço também abraça diversos ritmos, como reggae, funk, MPB e muito mais, garantindo uma programação diversificada para todos os gostos.

O local é perfeito para reunir os amigos e colocar o papo em dia – como o próprio nome sugere, um verdadeiro ponto de encontro para boas conversas e "buchichos".

Endereço: Av. Conselheiro Furtado, 1153

2- Cervejaria Artesanal Uriboca

Descubra o sabor único da cerveja artesanal Uriboca! Feita com os melhores ingredientes e uma paixão inigualável pela cerveja, cada gole é uma experiência sensorial que vai além do comum. O espaço conhecido como "A Casinha" oferece petiscos variados, programação musical e os chopes da marca, com novidades frequentes para os apreciadores de uma boa cerveja.

Endereço: Rua Bernal do Couto, 579 - Umarizal, Belém - PA

(Reprodução/Redes Sociais/Cervejaria Uriboca)

3- Rebuw

Um espaço que combina música, arte, drinks e gastronomia com um toque acolhedor. O Rebuw é um bar temático criado por mulheres e pensado para ser um ambiente seguro e confortável para o público feminino e LGBTQIA+, mas sem restrições de entrada. A programação inclui música ao vivo e DJs que garantem noites animadas.

Endereço: Rua Bernal do Couto, 571 (Entre Dom Romualdo de Seixas e Dom Romualdo Coelho)

4- Woodstock

Se a ideia é curtir um ambiente rústico e descontraído, o Woodstock é a escolha certa. O espaço oferece música ao vivo, noites de karaokê e eventos variados, como samba, jazz, cineclube e apresentações de bandas autorais e covers.

Endereço: Al. Lúcio Amaral, 364 - Nazaré, Belém - PA

O bar é uma boa opção para quem curte karaokê (Reprodução/Redes Sociais/Woodstock)

5- Hostel Ovibe Party

Mais do que um simples hostel, o Ovibe Party se destaca por oferecer uma experiência completa para quem quer diversão sem precisar sair do local de hospedagem. Com karaokê, casa noturna e entretenimento ao vivo, é uma ótima opção tanto para turistas quanto para moradores que querem uma noite animada.

Endereço: Travessa Benjamim Constant 1374, Belém, Pará

O ambiente tem uma vibe sustentável e de raízes amazônidas (Reprodução/Redes Sociais/OVibe)

6- Baiúca

Se você quer um lugar descontraído, com preços acessíveis e aquele clima perfeito para uma boa conversa, o Baiúca é o destino certo. Conhecido pelo litrão de cerveja a R$ 10, o bar toca músicas marcantes da cena regional e proporciona uma experiência autêntica e acolhedora.

Endereço: Rua Bernal do Couto, 456, Umarizal

Com tantas opções diferentes, seu final de semana em Belém pode ser sempre uma nova experiência. Seja para curtir um bom som, beber uma cerveja artesanal ou soltar a voz no karaokê, há sempre um lugar alternativo esperando por você!

(Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)