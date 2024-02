Bairros de Belém amanhecem sem água nesta terça-feira (6)

Vários bairros de Belém amanheceram sem água nesta terça-feira (6). De acordo com o que foi divulgado pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), o desabastecimento ocorre devido a problemas elétricos que afetaram o sistema que faz a distribuição de água. Até o momento não há previsão para a normalização do fornecimento.

Conforme o que foi divulgado no perfil da Cosanpa na rede Social X, antigo Twitter, as equipes estão atuando para restabelecer o sistema o quanto antes. Quando o problema for solucionado, o abastecimento voltará de forma gradativa.

Confira os bairros sem água:

São Brás;

Marco;

Curió-Utinga;

Canudos;

Souza, Conj. Império Amazônico e Amapá.

(Imagem: Redes Sociais)