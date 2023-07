​Avião com destino a Belém colide com pássaro e provoca cancelamento de voos no Pará​

​Um avião que saiu de Teresina, no Piauí, com destino a Belém colidiu com um pássaro durante a decolagem e vários voos que saíam da capital paraense para outras cidades precisaram ser cancelados na segunda (17) e terça-feira (18). Ninguém ficou ferido. A aeronave pertence à Azul Linhas Aéreas. Por meio de nota, a empresa confirmou o incidente. Informou ainda que presta toda assistência necessária aos clientes. A companhia também é a responsável pelos voos afetados e explicou que as ações são necessárias para garantir a segurança das​​ operações.

“A Azul informa que a aeronave que fazia o voo AD2620, de Teresina (PI) com destino a Belém (PA), ontem (17), colidiu com um pássaro durante a decolagem. O pouso e o desembarque dos clientes ocorreram normalmente no destino, mas os voos AD4218, de Belém para Altamira, AD4463, de Altamira para Belém, e AD4577, de Belém para Belo Horizonte (MG), precisaram ser cancelados ontem (17). Hoje (18), por conta do ocorrido, os voos AD4112, de Belém para Marabá, e AD4113, de Marabá para Belém, também precisaram ser cancelados”, informou a empresa.

“A Azul esclarece que os clientes impactados estão recebendo toda a assistência necessária da equipe local, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão realocados em voos extras da companhia. A Azul lamenta eventuais contratempos causados e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações”, concluiu.