Passageira vindo de Belém conta medo após avião derrapar em pista de pouso em SC

Passageiros da aeronave Airbus A321 (PT-MXM), da companhia aérea Latam, passaram por momentos de tensão, na manhã desta quarta-feira (12), em Santa Catarina. A aposentada Telma Neves vinha de Belém a passeio e contou o medo que sentiu quando o avião derrapou após aterrissar na pista de pouso do aeroporto de Florianópolis. Apesar do incidente, nenhum dos 172 passageiros e 7 tripulantes ficaram feridos. Eles foram desembarcados em segurança, passaram por avaliação médica e em seguida foram liberados. Entretanto, o aeroporto teve que ser fechado para decolagens e pousos de outros aviões.

Telma conversou com o Metrópoles e contou que o pavor tomou conta não só dela, mas de todos que estavam na aeronave. ““A gente viu que saiu da pista, mas foi horrível. O piloto avisou, parece que estourou o pneu, e ele teve de desviar e ficou atravessado na pista. Tinha gente gritando, com medo de pegar fogo”, contou.

A Latam disse que o avião envolvido no acidente vinha de Guarulhos, (SP), “ "extrapolou os limites de pista no pouso no aeroporto catarinense".

Nota do aeroporto

A Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, informa que neste momento, a pista 14/32 está fechada para pousos e decolagens. A concessionária atua junto a companhia aérea no atendimento dos passageiros e trabalha com os demais órgãos competentes para a liberação da pista o mais breve possível.

Nota da Latam

Florianópolis, 12 de julho de 2023 - A LATAM informa que o seu Recovery Team já está em trânsito para a remoção da aeronave do local do ocorrido em Florianópolis nesta quarta-feira (12/07) e que já notificou todos os passageiros com voos afetados na capital catarinense.

Os clientes afetados por essas alterações podem realizar a mudança de seus voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da sua passagem aérea diretamente na seção Minhas Viagens (https://www.latamairlines.com/br/pt/minhas-viagens) do site www.latam.com e no aplicativo LATAM. Se preferir, o cliente no Brasil pode entrar em contato com a Central de Serviços pelo telefone +55 11 4002-5700. Para demais países, os telefones estão disponíveis em https://www.latamairlines.com/br/pt/sobre-latam/contact-center.

A LATAM reforça que todos os 172 passageiros e 7 tripulantes do voo LA 3300 (São Paulo/Guarulhos-Florianópolis) foram desembarcados em segurança e liberados após a avaliação da equipe médica. A ação foi tomada após o incidente com a aeronave Airbus A321 (PT-MXM), que extrapolou os limites de pista no pouso no aeroporto catarinense.