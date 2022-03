Aumento da passagem de ônibus: prefeito de Belém deve se pronunciar hoje sobre nova tarifa

CAMPANHA

Viado da Bike: conheça a história de José Américo, que está doente e precisa de doações

O morador mais conhecido do bairro de Fátima precisa de ajuda. Pedal solidário em prol do conhecido ciclista de Belém será realizado no sábado (26), às 17h, com saída em frente ao Santuário de Fátima