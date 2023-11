Aterro do Aurá será reativado temporariamente, diz prefeito Edmilson Rodrigues

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, afirmou que o aterro do Aurá será reativado temporariamente para receber os resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém, após o encerramento das atividades do aterro de Marituba, determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

As declarações foram dadas na tarde desta sexta-feira (24), em coletiva de imprensa para detalhar a participação de Belém na COP-28, que acontecerá em Dubai, quando serão anunciadas as cidades-sede das próximas Conferências, inclusive a capital paraense.

Essa matéria está sendo atualizada. Acompanhe para mais informações.