PC apreende caminhão que supostamente iria descartar resíduos sólidos no Lixão do Aurá

A Polícia Civil apreendeu um caminhão, na noite desta quinta-feira (26), um caminhão no Aterro do Aurá, popularmente conhecido como "Lixão do Aurá", por suspeita de descarte irregular de lixo no local. O condutor do veículo, João Batista Viana Morais Filho, foi levado à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) para prestar esclarecimentos sobre o material levado pelo automóvel que, supostamente, seria hospitalar. Nesta sexta-feira (27), a perícia vai analisar os resíduos para identificar a origem e comprovar se, de fato, vieram de alguma unidade de saúde.

O delegado Aurélio Paiva, responsável pela investigação do caso, explica que a Demapa já vinha apurando a existência de descarte irregular no Lixão do Aurá. A ação policial, que localizou o caminhão, aconteceu por volta das 22h. “A gente monitorava há um certo tempo esse descarte irregular no antigo Lixão do Aurá. Na quinta (26), um cidadão (João) foi abordado com um material que a gente considera que é proibido lá. A empresa (responsável pelo caminhão) vai ser chamada a explicar toda essa situação”, esclarece.

Para a polícia, o condutor e mais as outras pessoas que estavam no automóvel, alegaram que o material suspeito de ser hospitalar, na verdade, seria reciclável. Em hipótese da comprovação de que o lixo é hospitalar, João e a empresa que ele presta serviços, serão indiciados por crime ambiental. Assim que o caminhão passar por perícia, ele será liberado.

A Divisão investigará se os resíduos iriam ser descartados no Lixão do Aurá e se o lixo é hospitalar. A redação integrada de O Liberal procurou a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) para comentar o assunto e aguarda retorno.