Atendimento nas Upas do Jurunas e da Marambaia segue normalmente, afirma prefeitura

As Unidades de Pronto Atendimento (Upas) da Marambaia e do Jurunas, em Belém, seguem funcionando normalmente nesta quarta-feira (1º), como afirmou a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), por meio de nota divulgada às 14h18. O comunicado veio após o anúncio do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), na terça-feira (31), sobre a paralisação dos profissionais, que reivindicam a regularização no pagamento de salários atrasados. Em nota divulgada nesta quarta-feira (1º), o Sindmepa afirmou que a categoria iniciou a paralisação, restringindo os atendimentos aos casos graves e que estava em negociação com a Sesma.

Na manhã desta quarta-feira (1º), a reportagem foi até a Upa do Jurunas e constatou que os serviços não estavam prejudicados e que o fluxo de atendimento médico seguia normal, sem questionamento de pacientes.

Nota da Prefeitura de Belém

Na nota divulgada publicamente, a Sesma detalhou que as unidades são administradas por uma Organização Social (OS), que é responsável pela contratação e pagamento dos médicos que atendem nestas unidades.

“A nova gestão da secretaria tem mantido o diálogo com todas as OS's que administram três Upas na capital e se comprometido com o repasse dos recursos referentes ao exercício corrente. A Sesma ressalta, por fim, que foi por conta dessas tratativas que as OS's retomaram o atendimento normal durante este mês de janeiro e assumiram o compromisso de manter a regularidade no funcionamento de todas as Upas”, acrescentou a nota.

Nota do Sindmepa

Por meio de nota divulgada às 14h38, o Sindmepa informou que os médicos das Upas do Jurunas e da Marambaia seguem negociando o pagamento dos salários atrasados desde novembro. Ainda pela manhã, a Sesma iniciou as negociações junto ao sindicato.

“Foi anunciada a participação do representante da OS Insaúde, que estará em Belém hoje para reunir-se com a Prefeitura e, em seguida, encontrar com os médicos, às 14h no Jurunas e 16h na Marambaia para definir uma posição sobre os pagamentos.A categoria médica se mantém mobilizada, em Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar a qualquer momento sobre a paralisação”, finalizou o comunicado.