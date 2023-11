Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia repudia ato de preconceito racial no Sinjor-PA

A Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia (AIJAM) emitiu uma nota de repúdio neste sábado (4) contra um suposto episódio de violência e preconceito racial ocorrido dentro da sede do Sindicato dos Jornalistas do Pará (Sinjor-PA). O jornalista Mauro José dos Reis Araújo, conhecido como "Mauro Black", teria sido agredido verbalmente pelo atual presidente do Sinjor-PA, Vito Gemaque, e pela tesoureira da entidade, Carolina Pombo.

Mauro Black, em sua condição de negro, afirma que foi alvo de graves denúncias e palavras de baixo calão por parte dos dois membros da diretoria do sindicato, o que a AIJAM classificou como um ato lamentável.

"A Aijam, associação que defende verdadeiramente seus associados, jamais vai se omitir diante de posicionamentos com claro preconceito de raça, contra um jornalista que sempre trabalhou de forma honesta e honrada. A situação se apresenta ainda de forma mais grave porque os agressores são dois jornalistas que, via de regra, deveriam respeitar a raça e etnia de seus sindicalizados", ciritou a entidade, por meio de nota.

A situação ganha contornos ainda mais sérios ao considerar que os supostos agressores são jornalistas, profissionais com a responsabilidade de respeitar a diversidade étnica e racial.

"É inadmissível que nos dias atuais ainda existam pessoas que, por puro desespero e despreparo, não aceitem ideias contrárias às suas, partindo para agressão gratuita, o preconceito de raça e a ameaça. Atitudes como estas, partindo de um presidente de sindicato de jornalistas, envergonha a categoria e abre lacuna para os reais interesses de um grupo político que tomou de assalto o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará", reforçou a nota.

A nota concluiu reiterando o repúdio à violência praticada contra o jornalista Mauro Black, enfatizando que atitudes como essa destoam dos verdadeiros anseios da categoria jornalística.

Leia a nota na íntegra:

A Associação Internacional dos Jornalistas da Amazônia – AIJAM, REPUDIA, com veemência a violência e o preconceito racial praticado contra o jornalista Mauro José dos Reis Araújo, o “Mauro Black”, pelo atual presidente do Sindicato dos Jornalistas do Pará, Vito Gemaque e pela tesoureira da entidade, Carolina Pombo, episódio lamentável, ocorrido dentro da sede do Sinjor-Pa. Na tarde desta sexta-feira, 03, Mauro Black, na sua condição de negro, foi agredido verbalmente, com graves denúncias e palavras de baixo calão, por dois jornalistas que compõem a diretoria de um sindicato que deveria respeitar os direitos de seus filiados, bem como de qualquer cidadão.

A Aijam, associação que defende verdadeiramente seus associados, jamais vai se omitir diante de posicionamentos com claro preconceito de raça, contra um jornalista que sempre trabalhou de forma honesta e honrada. A situação se apresenta ainda de forma mais grave porque os agressores são dois jornalistas que, via de regra, deveriam respeitar a raça e etnia de seus sindicalizados.

É inadmissível que nos dias atuais ainda existam pessoas que, por puro desespero e despreparo, não aceitem ideias contrárias às suas, partindo para agressão gratuita, o preconceito de raça e a ameaça. Atitudes como estas, partindo de um presidente de sindicato de jornalistas, envergonha a categoria e abre lacuna para os reais interesses de um grupo político que tomou de assalto o Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará.

É patente que os jornalistas do Pará estão atentos para discursos hipócritas e vitimistas, com a clara intensão de enganar os sindicalizados e perpetuar o poder de uma meia dúzia, que se diz defensora da classe trabalhadora, mas que ganha altos salários na prefeitura de Belém, enquanto a esmagadora maioria recebe vencimentos de pouco mais que um salário mínimo. Fica aqui portanto registrado nosso repúdio à violência praticada contra um jornalista negro, cujos algozes navegam na hipocrisia, se dizendo defensora da classe trabalhadora, mas que está "SEMPRE NA LUTA” por interesses escusos que destoam dos anseios da categoria.