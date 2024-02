Assembléia de Deus promove ação no dia nacional de combate às drogas e alcoolismo

No dia Nacional de Combate às Drogas e Alcoolismo, nesta terça-feira (20), a Assembleia de Deus em parceria com a Cruz Azul irão realizar uma blitz, na da igreja unidade da Cidade Nova, para alertar a população sobre este assunto tão sério. A ação será às 17h como forma de conscientização contra o uso de álcool e drogas. .

A entidade Cruz Azul é uma entidade sem fins lucrativos, voltada para a promoção da vida, sem drogas, reconhecida como Centro de Referência em Dependência Química (CEREDEQ), pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas – SENAPRED, ligada ao Ministério da Cidadania do Brasil.

VEJA MAIS

A Organização Mundial de Saúde (OMS), desde 1967, considera o alcoolismo uma doença e recomenda que as autoridades encarem o assunto como questão de saúde pública.

Alcoolismo é a dependência do individuo ao álcool. O uso constante, descontrolado e progressivo de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o bom funcionamento do organismo, levando a conseqüências irreversíveis.

Os especialistas enfatizam que o alcoolismo está associado ao risco de desenvolvimento de problemas de saúde, tais como distúrbios mentais e comportamentais, incluindo dependência ao álcool, doenças graves, como cirrose hepática, alguns tipos de câncer e doenças cardiovasculares, bem como lesões resultantes de violência e acidentes de trânsito com morte.

O álcool segundo os estudiosos é uma droga que tem efeitos nocivos tanto como a heroína, a cocaína, o crack e outras, porque vicia, e altera o estado mental da pessoa que o utiliza, o individuo no alcoolismo também tem grande dificuldade de parar de beber, como não consegue abandonar a bebida, apresenta muitas vezes uma deterioração no contexto social, trabalho e familiar.

Para maiores informações entrar em contato com a Assistente Social Multiplicadora da Cruz Azul no Brasil-Representante da Região Norte /Ananindeua/Pará, Albelia Oliveira pelo telefone (91) 99278-9749. A ação conta com a parceria da Igreja Evangélica Assembléia de Deus da Cidade Nova e tem como objetivo conscientizar a população através de informação para este assunto.

Acolhimento:

No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) oferece tratamento a dependentes químicos no Centro de Cuidados a Dependentes Químicos – CCDQ (Caps-AD III), em Belém, no bairro da Marambaia. Conhecido também como Caps Marajoara, o local disponibiliza atendimentos aos casos de sofrimento intenso decorrentes do uso de bebidas alcóolicas e demais entorpecentes.

No interior do Estado, o usuário que precisar de tratamento para dependência química tem à disposição a Rede de Atenção Psicossocial (Raps), que envolve, além dos seis Caps de gestão estadual, outros 94 de gestão municipal distribuídos em todo o Pará.