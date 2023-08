Assembleia de Deus é homenageada na Câmara dos Deputados pelos 112 anos de fundação

A Assembleia de Deus foi homenageada em uma sessão solene realizada na Câmara dos Deputados pelos 112 anos de sua fundação, completados em 18 de junho. O reconhecimento público aconteceu no plenário Ulysses Guimarães, nesta quinta-feira (3), e contou com a presença de pastores de várias regiões e parlamentares evangélicos.

O requerimento para a cerimônia foi de autoria do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), em coautoria da deputada Delegada Ione Barbosa (Avante-MG). Durante a programação, que foi transmitida ao vivo pela TV Câmara e no YouTube, foram realizados diversos pronunciamentos e teve a participação especial do Coral e Orquestra da Assembleia de Deus.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), enviou uma mensagem à igreja, elogiando a homenagem como "justa e merecida", destacando a relevância da denominação religiosa no Brasil e no mundo e enfatizando que ela é uma "referência de esperança para muitas pessoas". Lira ainda ressaltou a importância da Assembleia de Deus em Belém e da encenação da chegada dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren para fundar a igreja, que são considerados patrimônios no Estado do Pará.

Parlamentar explica crescimento da igreja

O deputado Raimundo Santos declarou que existem muitos questionamentos sobre o crescimento do ministério assembleiano no Brasil, mas ele atribui esse sucesso ao "revestimento e direção do Espírito Santo". A Delegada Ione demonstrou emoção durante a cerimônia e compartilhou que foi batizada em um templo da igreja no interior de Minas Gerais.

Na quarta-feira (2), Silas Câmara (Republicanos-AM) foi empossado como o novo presidente da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) e afirmou que a Câmara dos Deputados tornou-se a "Casa de Deus" naquele dia. Segundo ele, "o maior projeto social é o Evangelho".

O pastor Samuel Câmara, presidente da Assembleia de Deus em Belém, agradeceu a homenagem institucional e destacou o papel da denominação religiosa em alcançar lugares mais distantes. Sua esposa, a pastora Rebekah Câmara, foi reconhecida pelo papel das mulheres assembleianas e mencionou outras mulheres que contribuíram anonimamente para o trabalho de evangelização, como Frida Vingren e Sara Berg.

Mais de 500 templos em Belém

Dados oficiais atualizados mostram que a Igreja conta com 542 templos na capital paraense, 150 mil membros e possui em seu ministério 1.526 pastores, 1.057 evangelistas, 1.176 missionários, 46 missionários fora de Belém, 20 presbíteros e 3.232 diáconos, totalizando 7.057 ministros.

No Pará, a partir do precursor Templo Central, houve a ramificação pelos vários municípios interioranos, totalizando mais de 700 mil membros. Em todo o território brasileiro, a denominação conta com aproximadamente 22 milhões de fiéis, e ao redor do mundo, o número chega a cerca de 50 milhões de assembleianos.