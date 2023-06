Alepa realiza sessão solene em comemoração aos 112 anos da Assembleia de Deus

Diversas convenções e ministérios estiveram presentes à solenidade, incluindo a Convenção de Ministros e Igrejas Evangélicas das Assembleias de Deus no Pará (Comieadepa), a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus Ministério de Madureira no Estado do Pará (Conemad/PA), o Ministério de Madureira do Pará, Sul do Pará e São Brás, a Convenção das Assembleias de Deus Ministério de Anápolis (Confisulpa), a Confradesp, a Cimamadeub, a Ceadif e a Comadesma.

VEJA MAIS

O presidente da Comieadepa, pastor Gilberto Marques, ressaltou a importância da sessão, afirmando que ela é histórica por reunir todos os Ministérios Assembleianos. Ele parabenizou a Assembleia de Deus pelos 112 anos e o deputado Josué Paiva pela iniciativa da homenagem.

Papel da Assembleia de Deus no Estado

Luiziel Guedes, chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado, destacou o papel da igreja no Pará, tanto no âmbito eclesiástico quanto social. "A Assembleia de Deus é uma Instituição que colabora para o desenvolvimento de nosso Estado e, em nome do Governador Helder Barbalho, queremos parabenizar a todos pelos 112 anos de fundação e pela brilhante sessão, proposta pelo amigo e deputado Josué Paiva", disse.

O presidente da Alepa, deputado Chicão, descreveu a manhã como festiva e de congraçamento espiritual, ressaltando a presença de autoridades eclesiásticas de todas as regiões do Pará. Ele parabenizou os assembleianos e expressou sua alegria com a presença dos líderes religiosos.

Durante a programação, foram realizadas apresentações culturais, incluindo corais, uma orquestra musical e uma peça teatral que retratou a história das Assembleias de Deus. Também houve a participação e apresentação da Seiadepa (Secretaria de Educação Infantil das Assembleias de Deus do Estado do Pará) com o tema "112 Anos de História e Fé em Belém, Terra do Pão".

O deputado Josué Paiva considerou o evento pioneiro e emblemático, marcando um novo tempo na Casa Legislativa ao reunir todos os Ministérios Assembleianos para celebrar os 112 anos da Assembleia de Deus de forma conjunta. Ele expressou sua gratidão aos envolvidos na realização da sessão e destacou a importância dos líderes religiosos presentes, como o Pr. Gilberto Marques e o Pr. Firmino Gouveia, ressaltando que Deus está sempre no comando.