Assembleia de Deus celebra 115 anos da chegada à capital paraense com programação especial

A Assembleia de Deus celebra 115 anos no Brasil neste ano, tendo Belém como berço histórico da denominação pentecostal. Ao longo dos meses de maio e junho, os fiéis contaram com uma programação especial marcada por cultos, sessões solenes, ações missionárias e eventos comemorativos. No sábado (20), haverá a reconstituição da chegada dos missionários, às 9h, na Escadinha, seguida do Culto de Celebração do Centenário, às 19h, no Centenário Centro de Convenções.

Belém terá um novo memorial em homenagem aos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren, reconhecidos por terem iniciado, em 1910, o movimento que deu origem à Assembleia de Deus no Brasil. As estátuas dos dois pioneiros estão sendo instaladas na área da Estação das Docas, próxima ao local histórico onde desembarcaram ao chegar à capital paraense.

A iniciativa integra as celebrações pelos 115 anos da Assembleia de Deus no Brasil e busca preservar a memória dos fundadores do movimento pentecostal. O objetivo é que o memorial se torne um novo ponto de referência religiosa, histórica e turística da cidade, reunindo simbolismo para milhões de fiéis e para a trajetória do protestantismo brasileiro.

Confira a programação

20/06 — 09h: reconstituição da Chegada dos Missionários — Escadinha do Cais do Porto

20/06 — 19h: culto de Celebração — Centenário Centro de Convenções.