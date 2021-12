Árvore de Natal com garrafas pet embeleza Portal da Amazônia

A construção coletiva de um Natal prezando pela equilíbrio ecológico e capaz de ratificar a capacidade do povo brasileiro de superar adversidades ganhou um símbolo no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, na noite desta quinta-feira (16): uma árvore de Natal de quatro metros de altura e produzida com mais de três mil garrafas pet. Esse é o fruto do trabalho de mulheres da área do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), a cargo da Prefeitura de Belém.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e algumas das autoras do projeto natalino participaram da inauguração da árvore de Natal que integra a decoração do projeto Natal da Bacia Hidrográfica da Estrada Nova, da PMB. A ação mobiliza mais de 40 mulheres moradoras dos bairros da Cremação, Jurunas e Condor. Na cerimônia, houve apresentação da Banda da Guarda de Municipal de Belém. A ação faz parte do aprendizado sobre reciclagem de itens para moradores e moradoras da área do Promaben. “Daqui a pouco elas estão fazendo, não uma árvore de Natal, mas vasos para plantas, sacolas, camisas e calças. O que importa é o domínio da técnica. Nosso objetivo é garantir condições, pois muitas dessas pessoas estão desempregadas", ressalta o gestor municipal.

As participantes do projeto, como destacou o prefeito, podem ter acesso a um programa de cunho social e econômico, como o Bora Belém, em parceria com o Governo do Estado. "Mas, nós queremos também é que elas se formem, por meio dos programas Donas de Si ou de outros focados na formação", pontuou Edmilson Rodrigues.

Árvore de Natal embeleza Portal da Amazônia e valoriza meio ambiente (Foto: Marcos Barbosa / Comus / Agência Belém)

Autonomia e ecologia

As três mil garrafas pet utilizadas na árvore de Natal foram doadas por cooperativas de catadores de material reciclável Concaves e Filhos do Sol; o Instituto Renovação; a empresa Equatorial Energia e secretarias municipais. Na avaliação da professora Joana Amoras, 59 anos, uma das participantes da Oficina de Produção de Enfeites de Natal de Garrafas Pet, a ação serviu para mostrar a importância do trabalho em grupo. “Vimos a necessidade de ficar unidos e fazer algo bom para o meio ambiente, que foi cortar esse material, tirá-lo das ruas e das valas e mostrar, por meio dessa árvore, para quem chegar para vê-la que este material não é feito para estar na ruas, porque demora mais de 100 anos para se decompor”, enfatizou.

Deusa Cabral, 78 anos, aposentada, comemorou o resultado de duas semanas de trabalho com as amigas. “Nós trabalhamos muito, nos dá orgulho ver o resultado, ver que estamos contribuindo para tornar Belém mais bonita”, assinalou.