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Árvore de grande porte cai e bloqueia trânsito na estrada que liga Belém a Mosqueiro

Queda provocou longo engarrafamento na manhã deste sábado (9)

O Liberal
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Árvore de grande porte cai e bloqueia trânsito na estrada que liga Belém a Mosqueiro. (Reprodução/ redes sociais)

Uma árvore de grande porte caiu na manhã deste sábado (9) na rodovia que liga Belém ao distrito de Mosqueiro, causando transtornos e bloqueando totalmente o trânsito no local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a árvore atravessada de um lado ao outro da pista, impedindo a passagem de veículos.

Com a interdição da via, um longo engarrafamento se formou ao longo da rodovia. Ônibus que fazem a linha entre Belém e Mosqueiro também precisaram aguardar a retirada da árvore para seguir viagem.

Nas redes sociais, chegou a circular a informação de que a queda da árvore teria atingido e matado uma pessoa. No entanto, até o momento, a informação não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

A reportagem procurou a Polícia Científica do Pará, que informou não ter sido acionada para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará confirmou apenas que realizou a retirada da árvore e a liberação da pista.

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