Árvore de grande porte cai e bloqueia trânsito na estrada que liga Belém a Mosqueiro
Queda provocou longo engarrafamento na manhã deste sábado (9)
Uma árvore de grande porte caiu na manhã deste sábado (9) na rodovia que liga Belém ao distrito de Mosqueiro, causando transtornos e bloqueando totalmente o trânsito no local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a árvore atravessada de um lado ao outro da pista, impedindo a passagem de veículos.
Com a interdição da via, um longo engarrafamento se formou ao longo da rodovia. Ônibus que fazem a linha entre Belém e Mosqueiro também precisaram aguardar a retirada da árvore para seguir viagem.
Nas redes sociais, chegou a circular a informação de que a queda da árvore teria atingido e matado uma pessoa. No entanto, até o momento, a informação não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.
A reportagem procurou a Polícia Científica do Pará, que informou não ter sido acionada para atender a ocorrência. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará confirmou apenas que realizou a retirada da árvore e a liberação da pista.
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