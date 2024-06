Árvore cai e derruba parte da grade do Bosque Rodrigues Alves, em Belém

Uma árvore caiu e derrubou parte da grade do Bosque Rodrigues Alves, na travessa Lomas Valentinas, no bairro do Marco, em Belém. A árvore caiu na calçada da travessa, perto do espaço reservado aos ciclistas e bem do lado de onde os veículos estacionam. Ainda não há informações sobre possíveis feridos. Tudo indica que a árvore caiu no domingo (2).

Por volta das 10 horas, a árvore ainda não havia sido retirada do local, que fica entre as avenidas Romulo Maiorana e Almirante Barroso, prejudicando a circulação de pedestres e ciclistas.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informa que a árvore, de porte médio, caiu no interior do Bosque Rodrigues Alves por volta das 19h deste sábado. O motivo da queda foram os ventos fortes ocorridos durante o dia. A queda da árvore não causou danos particulares. O Corpo de Bombeiros e a equipe da Semma já desobstruíram a via e o material retalhado será recolhido nesta segunda-feira, 3 de junho.

E a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informa que o trecho da travessa Lomas Valentinas foi liberado por volta de 00h30 deste domingo, 2. A Semob reforça que nenhum veículo foi atingido.