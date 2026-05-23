Arquidiocese de Belém renova unidade missionária na Vigília de Pentecostes

Em pleno Mês Mariano, a Arquidiocese de Belém promoveu na tarde e começo da noite deste sábado (23) a Vigília de Pentecostes 2026 na Praça Santuário, no centro de Belém. O evento serviu para marcar o Dia de Pentecostes, a transcorrer neste domingo (24), como marco da Igreja em sua missão de evangelizar os cidadãos e ainda para dar início à Assembleia Pastoral que definirá novos rumos para a Arquidiocese. A programação foi presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Júlio Endi Akamine, ladeado pelo vigário geral da Arquidiocese, monsenhor Agostinho Cruz.

“Assim com nos Atos dos Apóstolos se fala que Nossa Senhora e os apóstolos perseveraram em oração no Cenáculo, assim também a nossa Arquidiocese deseja, em frente à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, fazer o mesmo: perseverar em oração, unidos a Nossa Senhora, para sermos fortalecidos pelo Dom do Espírito Santo. Por isso, fazemos essa Vigília de Pentecostes”, destacou dom Júlio.

Para o arcebispo, os 120 anos de Arquidiocese de Belém, completados no dia 1º deste mês de maio, configuram-se em “um momento de a gente olhar para a nossa história, fazer memória de tantos fiéis católicos, bispos e padres que por aqui passaram e nos legaram essa Igreja viva, dinâmica”. “Por isso, também, uma memória agradecida. Cento e vinte anos nos ajudam também a ser mais responsáveis, sabendo que recebemos um legado precioso e devemos também conduzir a Igreja para o futuro”, completou.

A mensagem da passagem bíblica de Pentecostes para a Humanidade, como frisou dom Júlio Akamine, envolve a vinda do Espírito Santo, “e o Espírito Santo é a alma da Igreja, é ele que conduz a Igreja, somos sustentados por ele e, assim, somos a Igreja”. E a programação deste sábado (23) reforça a presença das pessoas nessa instituição religiosa. “É uma alegria poder me encontrar com tantos fiéis nesta praça para perseverar na vida de oração”, ressaltou o arcebispo.

O tema da Vigília de Pentecostes 2026 é “O amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que habita em nós” (Rm 5,5)”. Sobre ele, dom Júlio destacou que o Dom do Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. “Numa sociedade tão dividida, tão polarizada, num mundo onde há mais de 50 conflitos armados guerras, num mundo que parece perder a esperança, o Dom do Espírito Santo é cada vez mais necessário, para que a gente possa vencer o mal com o bem, possa superar a violência com a reconciliação e o perdão, superar as injustiças com a caridade fraterna e também com a prática da justiça”.

Esse sentimento de união predomina na programação da Vigília de Pentecostes na Praça Santuário de Nazaré, que começou com os fiéis entoando cânticos e o encaminhamento das imagens de Santa Maria de Belém (padroeira de Belém e da Arquidiocese) e de São Pio X até o altar da Praça Santuário.

Vida na fé

Em seguida, foi lido um histórico do surgimento da Arquidiocese de Belém. Em seguida, foram conduzidos até o altar brasões com os nomes dos dez arcebispos que antecederam dom Júlio Akamine à frente da Arquidiocese de Belém. Foi lida uma síntese da contribuição dada por cada um deles à vida da Igreja em Belém, na Amazônia.

São eles: dom José Marcondes Homem de Melo (1906); dom Santino Maria da Silva Coutinho (1907-1923); dom João Irineu Joffily (1924-1931); dom Antônio de Almeida Lustosa (1932-1941); dom Jaime de Barros Câmara (1942-1943); dom Mário de Miranda Vilas Boas (1944-1956); dom Alberto Gaudêncio Ramos (1957-1990); dom Vicente Joaquim Zico (1990-2004); dom Orani João Tempesta (2004-2009) e dom Alberto Taveira Corrêa (2009-2025).

Vigília de Pentecostes - 23/05/2026 Fotos: O Liberal Homenagem aos arcebispos de Belém Crianças recebem Dom Júlio Akamine na subia ao Altar da Praça Santuário Imagem de Santa Maria de Belém chega para a Vigília de Pentecostes, no centro de Belém Espírito Santo tem presença na vida da Igreja, como disse Dom Júlio Luanny Silva viveu a emoçaõ de receber a Crisma na Vigília de Pentecostes

Em seu pronunciamento aos fiéis, dom Júlio exortou a todos a prezar pela unidade da Igreja, guarnecendo-se na fé em Deus, como exemplificado por Jesus, Maria e os apóstolos no Pentecostes, que marcou o surgimento da própria Igreja. A Vigília Pascal contou ainda com a abertura da Assembleia Pastoral e o recebimento da Crisma (sacramento da Igreja que significa a renovação das promessas do Batismo pelos fiéis) por 120 pessoas, o que ocorreu durante a celebração da Santa Missa Campal, como parte da Vigília.

Luanny Ferreira da Silva, 14 anos, estudante do nono ano do Ensino Fundamental, foi crismada na Vigília de Pentecostes. “Eu me sinto muito feliz, é algo que eu nunca esperei e é uma experiência única. A Crisma é a minha confirmação na Igreja, e isso é muito bom, porque confirmo a minha fé e que vou seguir o caminho de Cristo”, afirmou Luanny, emocionada.