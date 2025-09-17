Arquidiocese de Belém celebra 25 anos de ordenação de Dom Paulo Andreolli nesta quarta (17)

O Jubileu de Prata de Ordenação Sacerdotal de Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém e que também é colunista de O Liberal aos domingos, ocorre nesta quarta-feira (17/9). A solenidade será realizada com Santa Missa na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro do Telégrafo.

A celebração será presidida por Dom Paulo Andreolli e contará com a participação de Dom Julio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito, além do clero arquidiocesano.

Dom Paulo Andreolli é o 8º bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém e foi ordenado bispo em 15 de abril de 2023, na Catedral Metropolitana, por Dom Alberto Taveira Corrêa. Atualmente, é bispo referencial do Múnus da Caridade da Arquidiocese, referencial local do projeto Igreja rumo à COP30, membro da Comissão Nacional para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial e bispo referencial dos Conselhos Missionários Diocesanos (Comidis).

Vida e missão

Nascido em 16 de dezembro de 1972, em Vicenza, Itália, ingressou em 1984 no Seminário Xaveriano, na mesma cidade, onde estudou até concluir o Ensino Médio Superior. Após o noviciado (1992–1994), em Ancona, seguiu para a Filosofia e Teologia na casa-mãe dos Xaverianos, em Parma (Itália). Lá, emitiu os votos perpétuos em 5 de março de 2000, recebeu o diaconato no dia seguinte e, em 17 de setembro do mesmo ano, foi ordenado presbítero.

Missionário Xaveriano, atuou por nove anos em paróquias e dez anos na animação missionária e vocacional. Sua primeira destinação foi a comunidade formativa em Desio (Milão – Itália), onde exerceu a missão de animador vocacional e missionário, colaborando também com o COMIDI e o SAV da arquidiocese de Milão. Nesse período, concluiu uma pós-graduação em Espiritualidade e Acompanhamento Espiritual na Faculdade da Itália Setentrional, em Milão.

A missão fora do país de origem teve início em 17 de novembro de 2007, quando foi enviado ao estado do Pará. Atuou por cinco anos como vigário paroquial em São Félix do Xingu e, em seguida, por quatro anos como pároco em Tucumã, na atual prelazia do Alto Xingu–Tucumã. Em ambas as funções, dedicou-se intensamente à animação missionária e vocacional, sobretudo junto à juventude.

Em 2017, recebeu nova destinação: animador vocacional e missionário da região do Pará, tendo como referência a comunidade formativa em Ananindeua. Nessa etapa, aprofundou ainda mais sua dedicação à animação missionária, colaborando por cinco anos com o Conselho Missionário Regional (COMIRE) - Pará e Amapá - e acompanhando de perto os COMIDIs e a “missão na fronteira” no Oiapoque, além de retornar a São Félix do Xingu.

A animação missionária sempre esteve associada à animação vocacional no estado do Pará, responsabilidade assumida pelos Missionários Xaverianos. Na congregação, serviu também em dois mandatos como conselheiro regional e, nos últimos anos, colaborou com a CRB no subnúcleo 2, em Belém.