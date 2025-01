Arqueólogo bíblico Rodrigo Silva oferece palestras em Belém; saiba como assistir

Um dos nomes mais conhecidos da Arqueologia Bíblica, Rodrigo Silva visita Belém neste final de semana para duas palestras sobre o tema neste domingo (26/01). Os encontros ocorrerão às 10h e 19h no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas. Rodrigo, que tem diversos títulos acadêmicos na área, abordará os segredos da arqueologia bíblica com um panorama e as últimas descobertas que ajudam a entender melhor a escritura sagrada. O número de vagas é limitado a 400 pessoas em cada sessão, com preço do ingresso de R$ 44. O evento está sendo realizado pela Talentos Consultoria.

Nascido em Belo Horizonte em 1970, Rodrigo Silva tem longa carreira acadêmica com o título de Doutor em Arqueologia Clássica, Doutor em Teologia Bíblica, Pós-Doutor em Arqueologia Bíblica, especialista em Arqueologia, Graduado em Teologia e Filosofia e Mestre em Teologia Histórica. É autor do livro “Descobertas da Fé – Devocional Diário”. O professor tem dois canais na plataforma YouTube, que juntos somam 4,6 milhões de inscritos, e mais de 370 milhões de visualizações.

Rodrigo também já participou de escavações em Israel, na Espanha, no Sudão e na Jordânia. Ele espera mostrar a importância da arqueologia bíblica para o entendimento das escrituras. “A arqueologia tem por fim nos ajudar a compreender melhor um passado que está milênios distante de nós, especialmente o passado bíblico. Ela nos ajuda a descortinar usos e costumes, episódios, expressões idiomáticas, e elementos que clarificam o texto da Bíblia Sagrada, e claro ela nos ajuda a verificar a historicidade ou não das histórias que a Bíblia apresenta. Ou seja, se são histórias factuais, com a possibilidade real de terem acontecido, ou seriam metáforas ou lendas de um livro religioso”, explica o Rodrigo.

VEJA MAIS

A palestra deverá apresentar um panorama sobre arqueologia bíblica, como ela surgiu e as novas descobertas. A um dos objetivos é realizar a divulgação cientifica da área. “Para que pessoas que não são da área possam vir a ter um conhecimento sobre o que ela é de maneira acadêmica, especificamente considerando que a Bíblia é um livro de tanta importância na cultura brasileira”, complementa.

“A Bíblia é um livro importantíssimo, é a base filosófica, doutrinária, e teológica de muitas confissões cristãs, porém sem o correto arcabouço histórico corre-se o risco de tornar a Bíblia um livro ininteligível, ou cair em erros de anacronismo, quando você lança para o passado uma realidade ou uma problemática que não lhe dizia respeito, sendo assim a arqueologia ajuda a colocar a Bíblia dentro da sua moldura histórica. O que o texto significou para os primeiros ouvintes e qual o princípio, que poderia ser retirado desse texto para ser aplicado aos problemas e aos dilemas do nosso próprio tempo”, reflete.

Essa é a terceira vez do especialista na cidade. Rodrigo Silva já esteve na capital paraense em duas ocasiões para outras palestras. “Voltar agora é uma expectativa muito grande, especialmente com o carinho que eu sei que o povo paraense tem para com os visitantes que vão até ali. É com muito respeito que chego até essa terra para falar um pouco da minha área de pesquisa, investigação e trabalho com esse livro que eu sei que é muito importante para as pessoas que moram nessa região, que é a Bíblia Sagrada”, afirma.